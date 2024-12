Laborde respondió a la denuncia de Bullrich por traición a la patria y se defendió

El exembajador en Caracas negó tener intenciones de meterse en la negociación por Nahuel Gallo, detenido por el chavismo y acusado de espionaje. Dijo que solo activó un contacto para que al gendarme le llegue una misiva, tras un pedido de Grabois.

Hoy 10:30

Luego de ser denunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “traición a la patria”, en una presentación donde se lo acusa de hacer gestiones diplomáticas sin autorización del gobierno argentino y para perjudicarlo, el exembajador argentino en Caracas Oscar Laborde respondió a la funcionaria de Javier Milei y se defendió. Su versión es que movió sus contactos en Venezuela solo para hacerle llegar una carta de la madre al gendarme Nahuel Gallo, preso en aquel país y acusado por el chavismo de entrar a hacer espionaje ilegal, algo que las autoridades argentinas niegan.

Además de asegurar que el Gobierno no activó las suficientes gestiones desde la diplomacia para acelerar la liberación de Gallo y de afirmar que él no “pretende ni quiere” involucrarse en las idas y vueltas con el chavismo, Laborde indicó en AM 750: “Fui embajador en Venezuela hace un año y medio. Lo que hice fue con los contactos que me quedaron de aquella gestión, con el fiscal general; les pregunté si le podía hacer llegar una carta [a Gallo] de la madre, y la madre estuvo de acuerdo. Esa gestión humanitaria fue solicitada por la familia de la madre a través de Juan Grabois, que también lo hizo con toda la preocupación de que en Navidad un hijo, después se sabrá por qué fue para allá, reciba la carta de la madre”.

Además, dijo que él no tuvo ni quiere tener “ninguna intervención” en el caso, “ni puenteando ni interviniendo” en las conversaciones oficiales. ”Lo que yo hice es ni más ni menos que recibir una carta y enviársela a la persona que se lo podía hacer llegar. Eso le satisfizo a la madre. La información es que está en buen estado, eso le pareció correcto. No pido que se me agradezca, pero se me acusa de traición a la patria por mandar una carta de una madre a un hijo”, marcó Laborde, luego de que Bullrich -a través del representante legal del ministerio, Fernando Soto- hiciera este jueves una presentación judicial contra él, acusándolo de meterse en el tema sin aval del Gobierno.

Según Laborde, la madre de Gallo, Griselda Heredia, llegó a él a través de Grabois y le pidió si podía lograr que a su hijo le llegara la misiva. “Me lo trajo Juan Grabois al tema, me pareció interesante. Muy agradecida la madre de que hayamos tenido esa acción. Lamento que esa acción humanitaria se haya tomado como intentar humanizar al régimen”, expresó.

No obstante, el exembajador retomó las críticas sobre los libertarios y dijo que no hicieron “nada” para abordar este tema, además de acusarlos de ser desprolijos en la previa, cuando autorizaron a Gallo a salir del país e ir a Venezuela.

“Todavía no tenemos un abogado solicitado por el gobierno argentino para que atienda el caso del gendarme, recién ayer parece que Brasil se entera del tema... Lo que yo hice no fue meterme, simplemente y con ningún conducto oficial le hice llegar una carta de la madre al gendarme. Eso ocasionó el malestar de Patricia Bullrich, que ya había estado muy molesta con la vicepresidenta [Victoria Villarruel] cuando la vicepresidenta dijo que en ningún caso hubiera autorizado el viaje del gendarme que, por razones obvias, iba a terminar como terminó”, comentó Laborde, que coincidió con la número dos del Gobierno.

Villarruel desató un fuerte enojo de Milei y su círculo más cercano cuando, en un comentario en la red social X, cuestionó que Bullrich haya permitido que -en un contexto de extrema tensión entre el chavismo y el gobierno argentino, luego de una elección que no fue reconocida por gran parte de la comunidad internacional- Gallo viajara a Venezuela.