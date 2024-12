Javier Milei recibió al bloque de diputados de la UCR en la Casa Rosada

El Presidente se reunió con Rodrigo de Loredo y otros diez legisladores, entre ellos, los tres correligionarios que fueron expulsados del partido centenario.

Hoy 14:45

El presidente Javier Milei recibió este mediodía al bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, que preside Rodrigo de Loredo. Según pudo saber Infobae, concurrieron al menos diez integrantes de la bancada, luego de ser convocados por Martín Menem, el titular de la Cámara baja. El encuentro se da en medio de las especulaciones por el armado electoral para el 2025, donde el partido centenario todavía no resolvió la estrategia para el armado de listas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En sus redes sociales, De Loredo reconoció que “el 2025 abre una nueva etapa para los argentinos, y esperamos contribuir institucionalmente desde el parlamento con medidas que promuevan el crecimiento y el bienestar del país. Escuchar al Presidente en su decisión y acercar nuestras miradas y aportes siempre es necesario para la Argentina”.

Además, recordó que “el año transcurrido nos encontró, aún en nuestras diferencias, contribuyendo a que el gobierno disponga de herramientas valiosas y necesarias para lograr reformas y estabilidad económica”.

Si bien desde el entorno del presidente del bloque aclaran que la reunión fue convocada por Milei, vía Menem, los “radicales con peluca” buscan capitalizar la foto que tendrán el líder de La Libertad Avanza para lo que será el armado de listas del año que viene. De hecho, como reconstruyó este medio, los tres diputados - Mariano Campero, Luis Picat y Martin Arjol- que fueron oficialmente expulsados de la UCR buscan convertirse en la “puerta” para lograr que la UCR y otros dirigentes de Juntos por el Cambio concluyan en una alianza electoral con La Libertad Avanza. “Algo parecido a lo que hizo Ernesto Sanz con el PRO”, ejemplifican.

Entre los ellos observan un panorama llamativo: sienten que figuras como Alfredo Cornejo o el propio De Loredo podrían haber capitalizado más el vínculo con Milei y ser los interlocutores con el Gobierno. “Lo haremos nosotros. Hay una línea de jugadores que no la ven”, analizan y creen que pueden convertirse en la puerta para lograr un acuerdo electoral.

El ejemplo que usan es el de Sanz. El radical mendocino fue socio fundador de Cambiemos, la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica que consagró presidente a Mauricio Macri. Pero, en este caso, la construcción de esta nueva alianza con “las fuerzas del cielo” no pasaría por una Convención Nacional, como sucedió en el 2015. “Hay una orfandad de dirigentes. Hay más radicales y gente de Juntos por el Cambio. A ellos los queremos acercar para construir una alianza para el 2025. Porque La Libertad Avanza ya es una amenaza hasta para Gustavo Valdés en Corrientes”, deslizan.

Con la expulsión de los tres diputados las autoridades partidarias quedaron en el ojo de la tormenta y, además, todavía no hay definiciones claras sobre cómo utilizarán los órganos institucionales para resolver la estrategia electoral del 2025. Algunos sobreentienden que habrá “libertad de acción” en cada provincia. De hecho, Arjol advierte: “Nuestra expulsión debe ser ratificada por la Convención, que este año no se reunió. Después dicen que son institucionalistas. ¿Por qué no echaron a los que rompieron el bloque? Hay una doble vara”.