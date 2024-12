Dictaron prisión domiciliaria para “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ acusado de un millonario fraude al Estado

El juez Guillermo Federico Atencio ordenó la medida para el dirigente detenido desde septiembre, señalado por haber cobrado sueldos de empleados “fantasma” de la Legislatura bonaerense.

Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que recaudaba con tarjetas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, finalmente podrá dejar la cárcel, aunque seguirá detenido en su domicilio. El beneficio llegó de una manera muy llamativa: la Fiscalía General no apeló un fallo de la Cámara de Casación, que había hecho lugar a ese beneficio. Sin embargo, no sería inmediato. “Hay 200 personas en lista de espera para recibir una pulsera electrónica”, explicó una fuente judicial.

Rigau está detenido desde el 9 de septiembre de 2023, cuando fue descubierto en un cajero del Banco Provincia. Luego estuvo unos días libre y volvió a ser arrestado en octubre de ese año.

En abril pasado, el juez Guillermo Atencio rechazó un pedido de los abogados del puntero para que cumpla con la prisión domiciliaria. Pero los defensores apelaron y finalmente obtuvieron un fallo favorable en Casación, en octubre pasado.

“La enumeración de perfiles como la modalidad, la cantidad de eventos, y su prolongación en el tiempo (así como] la pena en expectativa, el perjuicio a la administración pública y la actividad desplegada facilitando la comisión de actos de corrupción” no son suficientes para “la fundamentación de la negativa de atenuación”, indicó en su voto Fernando Mancini, que compartió Mario Kohan. En cambio, la camarista María Florencia Budiño votó en disidencia.

El caso nunca llegó a la Suprema Corte porque no hubo apelación por parte de la Fiscalía, un dato que sorprendió en los tribunales platenses.

Este mediodía, el juez Atencio recibió un oficio de apenas una carillla: “Hágase saber al órgano requirente que habiéndose dictado resolución denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal con fecha 12 de diciembre del corriente año, por ante este Tribunal de Casación Penal, no ha sido interpuesta articulación recursiva alguna”.

Horas después, el magistrado activó los trámites para que se cumpla con la orden judicial. Antes de eso, la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario deberá realizar “relevamientos técnicos correspondientes en el domicilio” de Rigau para que funcione la pulsera electrónica. Además, “Chocolate” deberá prestar su consentimiento en la cárcel.

Los abogados de Rigau habían pedido el beneficio de la morigeración en base al estado de salud de Rigau. Según plantearon en su momento, el puntero “padece una depresión emocional que le genera un aumento de la presión arterial” desde el fallecimiento de su esposa, que ocurrió mientras estaba detenido. Además, los defensores argumentaron que no hay riesgo de fuga y que Rigau “se entregó voluntariamente a la justicia”.

La situación de “Chocolate” podría impactar sobre los dos otros dos detenidos que tiene la causa: el ex subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense, Facundo Albini.

El teléfono de Rigau terminó aportando pruebas determinantes sobre el sistema de recaudación millonario que se alimentaba con contratos de la Cámara de Diputados bonaerense y terminaba en los cajeros de La Plata. Además comprobó el trato directo de Rigau con los Albini.

Aunque no aparecieron chats directos con Claudio Albini, el puntero daba a entender que tenía vínculo con ese funcionario. El 11 de agosto pasado de 2023, le dijo a su hijo: “Escuchame, fijate que dice debito debin, yo le pregunté a Claudio por mensaje que me diga qué carajo es eso, debito debin, y todavía no me contestó, y por lo que yo averiguo ahora, va.. yo no, me averiguaron es un tipo deee sistema que te permite hacer transferencia, no del titular, no solo del titular si, ponele, si yo te tengo que hacer una transferencia (sic)”.

También se encontraron decenas de audios y de mensajes reveleadores. En uno de esos chats, dos semanas antes de la detención del puntero, Facundo Albini le hacía recriminaciones sobre dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Pese a las demoras para ir a un juicio oral, la maniobra con las tarjetas está probada. Un informe pericial realizado por la Policía Federal reveló que implicó una estafa al Estado de al menos $400 millones, solo entre 2022 y 2023, aunque esa cifra se podría multiplicar si se confirma que la operatoria se remonta hasta 2012.

Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que Julio Rigau recibió transferencias sospechosas desde las cuentas bancarias de algunos de los dueños de las tarjetas. “Del resumen bancario de la cuenta del Banco Provincia de Julio Segundo RIGAU: se observaron transferencias recibidas (la mayoría Cuentas DNI -app del Banco Provincia) de diferentes personas hacia la cuenta del nombrado, durante 2022-2023, muchas coincidentes con los mensajes de Whatsapp y nombrados en la investigación”, dice el informe.