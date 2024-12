Habló la mamá del nene al que le explotó un petardo en la cara en Córdoba: "En un segundo"

Tuvo que someterse a una cirugía y su estado de salud es gravísimo después de que le explotara un petardo en la cara. Su mamá, María, contó cómo sucedió todo y aseguró que ellos no le habían comprado cohetes a su hijo.

Durante los festejos de Navidad un nene de 9 años sufrió un terrible accidente con pirotecnia y desde entonces está internado en terapia intensiva. Tuvo que someterse a una cirugía y su estado de salud es gravísimo después de que le explotara un petardo en la cara. Su mamá, María, contó cómo sucedió todo y aseguró que ellos no le habían comprado cohetes a su hijo.

La mujer dijo que todo sucedió “en un segundo”, en la vereda de su casa, mientras jugaba con otros nenes del barrio. El hecho ocurrió en Bell Ville, una ciudad ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba. Según la versión que contó un amigo de la víctima que fue testigo del hecho, el chico encontró una bolita de plástico en el piso, la mordió y ahí ocurrió la explosión.

“No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo”, dijo María en diálogo con Arriba Córdoba. La mujer sólo cuenta con la versión de otro nene que estaba jugando con su hijo, ya que ella no estaba presente cuando pasó la tragedia.

Al momento del accidente, la víctima estaba en la vereda, a unos metros de la puerta de su casa: “Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó”, dijo su mamá, que no sale de la conmoción.

“Su amigo nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada”, detalló sobre la única información con la que cuenta sobre lo sucedido con su hijo. Al parecer, se la puso en la boca, la mordió y se escuchó el estallido. “Como era de plástico, se ve que la quiso abrir”, explicó.

María hizo hincapié en que ellos no habían comprado pirotecnia y que los otros nenes del barrio tampoco tenían. “Sólo le había comprado estrellitas”, reveló. Es por eso que cuando la alertaron sobre el accidente, ella no entendía cómo había pasado.

El nene fue atendido primero en el hospital local y luego fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba capital. Fue sometido a una cirugía que duró dos horas en la cual los médicos le reconstruyeron el paladar y le curaron otras heridas. El chiquito sufrió fracturas de mandíbula y órbita.

Su mamá contó que se encuentra estable de la primera cirugía que salió. Sin embargo su estado de salud es crítico. Los médicos esperan para ver cómo evoluciona mientras permanece internado en terapia intensiva. En las próximas horas deberá ingresar al quirófano nuevamente.