La desesperada razón por la que Jim Carrey volvió al cine tras haberse retirado

El comediante es una de las estrellas de la tercera parte de “Sonic”, la saga basada en el famoso personaje nacido en un videojuego.

Hoy 12:58

Hace dos años se estrenaba en los cines Sonic 2, la primera secuela del personaje nacido en un videojuego. Esa película fue la última en la que había participado Jim Carrey que, en ese momento, había anunciado su retiro del cine. “Ya hice suficiente. Tuve suficiente. Fui suficiente”, había dicho para sorpresa de muchos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, en estos días esa situación dio un giro de 180 grados. El actor se presentó en la premiere de Sonic 3, la tercera parte de la saga basada en el personaje animado. Carrey volvió a ponerse delante de la cámara para llevar adelante un doble papel: el doctor Ivo “Eggman” Robotnik y su abuelo, Gerald Robotnik.

Durante la alfombra roja del film para chicos y adolescentes la agencia AP entrevistó a Carrey y le preguntó sobre sus palabras del pasado acerca de su retiro. Sin filtros, el protagonista del film fue contundente en su explicación.

“Volví a este universo porque, en primer lugar, tengo la oportunidad de interpretar a un genio, lo cual es un poco exigente. Y...es solo que compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente. Sí”, se sinceró.

Por qué Jim Carrey había dejado el cine

Una de las razones que llevó a Jim Carrey a dejar el cine fue el suicidio de su novia, Cathriona White, que murió por una sobredosis de fármacos en 2015.

Tras sufrir esa pérdida, al actor le costó recuperarse y normalizar su vida por el impacto mediático que tuvo. Además, su verborragia en las redes lo llevaron a que confrontara permanentemente con políticos y tuiteros.

La muerte de White obligó a Carrey a trabajar menos en cine y lo alejaron de los primeros lugares, más allá de algunas ficciones en las que participó. Tras ocurrir la desgracia, su vida laboral quedó alejada de las interpretaciones que había logrado a fines de los 90 con The Truman Show y Man on the moon, por ejemplo.

Con el tiempo, la posibilidad de hacer trabajos de esa categoría también desapareció y, finalmente, Carrey optó por el ostracismo absoluto, casi sin salir de su casa.

Además de actuar otra de las pasiones de la figura de La máscara es pintar, algo que practica desde hace años. Su alejamiento de Hollywood coincidió con la profundización de esta veta artística que, a pesar de que ahora volvió al cine, continúa haciendo.