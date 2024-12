Le regalaron a su hijo una batería para Navidad y se llevaron una gran sorpresa: "Estaba claro que amaba la música"

Un niño cordobés convirtió su pasión por la música en el centro de una anécdota que sorprendió incluso a su familia y llegó a miles de hogares en pocos días.

Hoy 13:22

En el cálido salón de una casa en Monte Buey, provincia de Córdoba, una familia celebraba la llegada de Papá Noel. Entre risas y regalos, nadie imaginaba que esa noche una pequeña sorpresa desataría una explosión de energía... y ruido. Felipe Cacciamani, de apenas 8 años, abrió con emoción su paquete navideño y encontró el regalo de sus sueños: un redoblante de Boca Juniors. Lo que siguió quedó grabado en un video de 20 segundos que se convirtió en sensación en TikTok, acumulando más de 4 millones de vistas y superando los 500 mil likes.

El redoblante no fue un regalo al azar. Andrea, la abuela de Felipe, había notado desde hace meses la inclinación del niño por la percusión. Según explicó Chechu Filippi, madre de Felipe: “Él usaba latas, ramitas de plantas o cualquier objeto para simular que tocaba el bombo. Estaba claro que amaba la música”. Por eso, Andrea decidió cumplir su deseo, a pesar de las bromas familiares sobre “dejar el regalito” en su casa para evitar el ruido.

La ilusión de Felipe quedó plasmada en el video que se grabó esa noche del 25 de diciembre. En él, se lo ve tocando con entusiasmo mientras su familia lo mira entre risas y resignación. “Mi cara en el video lo dice todo. Literal nos queríamos morir jajaja”, comentó Chechu, quien no podía prever lo fuerte que sonaría el instrumento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video, publicado en TikTok esa misma noche, rápidamente se viralizó. Las reacciones no se hicieron esperar: memes, comentarios humorísticos y etiquetas inundaron las redes. Amigos y conocidos comenzaron a etiquetar a la familia en Instagram, sorprendidos por la repercusión. “Es genial, no esperábamos que pase esto”, confesó la madre del chico entre risas, sorprendida por la rapidez con la que la historia había llegado a miles de personas.

Incluso luego del primer video subieron una segunda parte en el que se lo ve al niño sin el redoblante, pero haciendo percusión con sus manos contra la mesa, contando que al no traérselo, él se las ingenió para poder tocar.

Los comentarios en TikTok fueron un capítulo aparte. Frases como “La mirada de los 1.000 arrepentimientos” o “Yo también le regalo cosas así a mis hermanas, pero ya no vivo en casa”, llenaron la publicación, que siguió ganando popularidad durante los días siguientes.

El pequeño baterista no podría estar más feliz con su nuevo estatus de celebridad local. Con una sonrisa, comentó a su madre: “Mamá, mis amigos no se hicieron virales como yo”. Su entusiasmo no se limita a la fama, Felipe ha demostrado un interés genuino por la música y pasa horas mirando tutoriales de percusión en YouTube.

Ante su evidente talento, la familia está evaluando inscribirlo en clases de batería. “Estamos pensando mandarlo a algún lugar donde le enseñen”, dijo Chechu, entusiasmada por el futuro musical de su hijo.

La chispa que encendió Felipe con su redoblante también provocó reacciones inesperadas entre los espectadores. Muchos comentaron la energía del niño y la expresividad de su familia en el video. Otros se mostraron nostálgicos, recordando lo efímero de esos momentos en la infancia. “Pasarán los años y extrañarás esos ruidos en tu casa, solo disfruta del momento”, escribió un usuario, poniendo en perspectiva la anécdota que hoy es motivo de risas.

Para los Cacciamani, esta historia navideña ha sido más que un momento familiar: es un recuerdo inolvidable que llevó el nombre de Monte Buey, su localidad en Córdoba, a rincones insospechados del país. “Nos matamos de risa cuando vimos que el video se había hecho viral. Los comentarios de la gente no tienen desperdicio”, concluyó Chechu a Infobae.

Con su redoblante y su entusiasmo desbordante, el pequeño de Monte Buey nos recuerda la magia de los sueños cumplidos y el poder de una familia que, entre risas y ruido, sabe disfrutar el momento.