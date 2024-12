Wanda Nara confesó su romance con Keita Baldé durante su crisis con Mauro Icardi

La empresaria reveló que mantuvo una relación con el futbolista senegalés por un año, tras rumores de la posible filtración de un video íntimo que los involucraría.

Ante la posible filtración de un video que demostraría la infidelidad de Wanda Nara con el futbolista senegalés Keita Baldé, surgió este viernes una versión sobre su historia en común, presuntamente contada por la mismísima empresaria.

De acuerdo a lo expuesto por la periodista Estefanía Berardi en Mañanísima, la rubia le habría admitido que efectivamente, con el ex de Simona Guatieri sí hubo un vínculo. “Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”.

Incluso, la panelista aseguró que el caso del senegalés no fue el único, pero fue el más mediático: “Pero no solo me dijo eso, porque ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

Desde la opinión de Berardi, se trata de un manejo informativo que pretende ensuciar a Wanda: “Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”.

Sin embargo, desde la opinión de la exesposa de Baldé, Simona Guateri, fue la empresaria quien se metió en su matrimonio y terminó por arruinarlo. Incluso, en una reciente entrevista, aseguró que el video que tiene Mauro Icardi en su poder es verídico y que los chats que ella recibió por parte de Nara y su exmarido, demuestran que la historia de Wanda no sería real.

