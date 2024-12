Los seguidores de Oriana Sabatini sostienen que está embarazada

Tras festejar la Navidad, la artista y su esposo Paulo Dybala dieron qué hablar por una llamativa publicación en sus redes sociales.

Hoy 06:33

A seis meses de su casamiento, Paulo Dybala y Oriana Sabatini se encuentran atravesando rumores sobre un posible embarazo, a raíz de algunas fotos que Catherine Fulop -madre de la artista- compartió en sus redes sociales durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La controversia comenzó cuando la artista compartió varias imágenes relacionadas con la festividad. Lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el atuendo que eligió para la ocasión. En lugar de sus habituales prendas ajustadas, optó por una túnica larga, negra y holgada, lo que despertó la curiosidad de sus millones de seguidores. "Feliz Navidad mi gente bella de nuestra familia hacia ustedes! Gracias por tanto cariño! Se les quiere!", expresó Catherine Fulop en la foto que generó la polémica.

Además, llamó la atención una publicación en la cual se la ve posando de tal manera que no se ve su panza con un look muy particular: bufanda con un toque verde y un escudo con la figura de una serpiente que es el símbolo de Slytherin, la famosa casa de Hogwarts en la saga de Harry Potter.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6,7 millones de personas, Oriana compartió un mensaje que decía: “Así voy a pasar esta y cada una de las próximas navidades”. Sin embargo, lo que parecía una simple publicación festiva provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Muchos fanáticos comenzaron a comentar sobre la posible llegada de un bebé, basándose en su elección de vestimenta. La especulación se intensificó cuando, en otra foto, Oriana aparecía junto a su padre, nuevamente con una camiseta holgada que, según algunos, no era propia de su estilo habitual.

Entre los comentarios que invadieron sus publicaciones navideñas, se podían leer mensajes como: “Verde es para quedar embarazada”; “hay bebé”; “estás embarazada, confírmalo”; y “está embarazada, se nota la carita”. Estos comentarios generaron una gran repercusión, dejando a muchos con la duda sobre si la joven cantante y actriz estaba o no esperando un hijo.