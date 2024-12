Los alienígenas en la literatura y el cine. La televisión y la radio como medios de propagación de la noticia de su inminente llegada e invasión. La alienación y la evasión en las artes.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y TV

Los otros. Los que no se ven. Los inventados por nosotros para rellenar la vacuidad de la existencia. Siempre son los demás aquellos que traen problemas a nuestro mundo. Jamás nos hacemos cargo de los temores y responsabilidades que nos invaden. Es mejor y más cómodo ver a los enemigos afuera que en nosotros mismos.

En nuestras vidas pasa esto muchas veces, y también en el cine. Los guionistas buscaron los mejores enemigos y en ocasiones a nuestros mejores compañeros en seres de otro planeta. Seres extraterrestres. Venidos de otro lugar. Desde afuera.

Este planteo fue tomado por la literatura primero y luego por las demás artes. El cine no fue ajeno a ello y comenzó a mostrarnos cómo serían los seres de otros sitios del espacio exterior.

"Viaje a la Luna" de George Melies, en 1902, fue la primer película de ficción de la historia del cine. En ella se plantea el tema de un grupo de viajeros del espacio que llegan a la Luna, pelean con los habitantes de ella, los "lunáticos" y regresan a la Tierra.

Desde allí hasta la actualidad el tema de los extraterrestres se convirtió en un tópico aparte, dentro del género de la ciencia ficción. "Solaris" (1972) de Andrei Tarkovsky nos muestra un espacio exterior hostil, intimista, en dónde los extraterrestres son en realidad la imagen de nuestros deseos y pensamientos. Con este director se toma a estos temas como un subgénero a la clásica Sci Fi llevándolo a lo metafísico. Otros directores lo llevaron al lugar común Hollywoodense que fue el del entretenimiento.

"E.T. el extraterrestre" (1982) de Steven Spielberg fue la película con más éxito de taquilla que narró en pantalla grande estas cuestiones. Un alienígena simpático, amigo de los niños, inofensivo y juguetón. Todos amamos a E.T. y fue una de las películas en mostrarnos a los visitantes del espacio como amigos y no como una amenaza.

Con la premisa de alienígenas despiadados y hostiles que llegan a conquistar la Tierra existen muchos ejemplos. Quizás son las que más se realizaron. Irónicamente sobre esta situación hipotética planteada de una invasión extraterrestre la pieza audiovisual que tuvo el mayor éxito no fue un filme sino una serie de televisión.

En 1983, "V invasión extraterrestre" fue la encargada de mostrar a los aliens más despiadados con los seres humanos en su afán de conquista del planeta Tierra para la extracción del agua de nuestro globo. Y paradójicamente fue otra serie la que nos mostró al extraterrestre más simpático a modo de mascota de una familia tipo estadounidense. "Alf" se encargo de entretenernos entre las paredes de un hogar yanqui en su show emitido en 1986 y que duró cuatro temporadas al aire.

La novela inglesa de ciencia ficción de H. G. Wells "La Guerra de los Mundos" publicada por primera vez en 1898 fue quizás la precursora de esta ferocidad por la conquista y defensa de la Tierra. En Estados Unidos se adapto para radio esta novela en 1938 se adapto en radio a modo de serial de la mano de Orson Welles. Con el formato de un noticiario radiofónico de la época narró el aterrizaje de una nave marciana en la costa de New Jersey. El público oyente entró en pánico con esta noticia falsa. Y tuvo tal éxito que tuvieron que salir en vivo a desmentir por cadena nacional estadounidense esta "fake news".

La alienación del hombre es un tema recurrente en las artes. El cine y las artes audiovisuales no son ajenos a esto. Quizás es por ello que buscamos amigarnos o enemistarnos con extraterrestres y no con otros seres humanos. Los alienígenas quizás sean el mejor ejemplo que usamos para evadirnos y seguir en nuestro individualismo.