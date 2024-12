La esposa del gendarme secuestrado volvió a acusar a Maduro: "Creer en ellos es como seguir en la mentira"

Asimismo, Gómez se refirió a las acusaciones por parte del gobierno venezolano. “Nos cayó como un balde de agua fría lo de terrorismo. Es solo un inocente que está encerrado. Es muy difícil para nosotros”, dijo.

La pareja del gendarme secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro, María Alexandra Gómez, dijo no tener pruebas concretas de que Nahuel Agustín Gallo está vivo y volvió a acusar a la administración chavista.

“Ya nos pusieron en un terreno que no lo teníamos. Ellos dicen que él está bien pero a nosotros no nos consta. No sabemos nada de Nahuel. Creer en ellos es como seguir en la mentira”, afirmó la mujer.

Gómez se refirió a las acusaciones por parte del gobierno venezolano. “Nos cayó como un balde de agua fría lo de terrorismo. Es solo un inocente que está encerrado. Es muy difícil para nosotros”, dijo.

“Es un locura, ellos saben que es mentira. Les tomó 19 días para armar este circo. No tienen pruebas de nada. Es insólito. Las pruebas están de que Nahuel iba con fines turísticos. No queremos seguir pasando esta situación. La verdad que terrible”, profundizó.

En diálogo con “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre, Gómez insistió en que no tiene pruebas de que su esposo está bien. “Temo por la vida de Nahuel. Todos los días. Nos vamos a quedar tranquilos el día que lo podamos escuchar. Yo como venezolana no tengo nada que ver con la vida política. Nahuel nunca se refirió a la política de Venezuela”, remarcó.

La mujer expresó su confianza en las tratativas que lleva el Gobierno nacional para liberar a Gallo: “Confío en el Gobierno de Milei. Queremos sacar a Nahuel de toda esa pesadilla. El único perjudicado es él. Está detenido ilegalmente y ellos lo saben”.

Este viernes, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado donde acusó al gendarme. “El Ministerio Público informa que el Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, dicta el comunicado firmado por Tarek William Saab.

El fiscal aseguró que Gallo se encuentra sometido a una investigación por “su vinculación a un grupo de personas” que intentaron desde territorio venezolano y “con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”. Y remarcaron que el imputado “está a disposición del juez en base a lo establecido por la Constitución y las leyes nacionales”.