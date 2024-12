Resumen semanal: activos locales avanzan mientras el peso argentino sigue presionado

Los activos locales avanzan, destacándose los bonos Globales y el Merval, mientras que el peso argentino sigue bajo presión con un aumento del dólar CCL y la ampliación de la brecha cambiaria.

Por Pedro Chavez Atia(*) para Diario Panorama

* Resumen semanal: Los activos locales cierran en verde, pero el peso argentino continúa bajo presión.

A pesar de tratarse de una semana corta, los activos locales mostraron un desempeño sólido, destacándose el rally de los bonos Globales. Este avance contrastó con la dinámica de otros mercados emergentes, que no lograron replicar esta tendencia positiva. Aunque los Globales cerraron mixtos en la jornada del viernes (-0,119%/+0,025%), en el acumulado semanal registraron subas de entre 1,3% y 2,2%.

El precio promedio ponderado por el volumen en circulación estuvo cerca de romper la barrera psicológica de los USD 70, cerrando la semana en USD 69,7 (+1,8%). Este valor iguala el máximo post-reestructuración alcanzado el jueves, consolidando una mejora sostenida que refleja un mayor optimismo en el mercado local.

* El Merval en dólares: Leve retroceso diario, pero avance semanal

El comportamiento del Merval medido en dólares estuvo alineado con los Globales. Si bien el viernes finalizó con una baja del 0,7%, en el balance semanal logró acumular una suba del 1,6%, pasando de USD 2.137 a USD 2.172. Este avance reafirma la resiliencia del índice bursátil argentino, impulsado por expectativas positivas de ciertos sectores clave y el interés renovado de inversores locales y extranjeros.

* El peso argentino bajo presión: Dólar CCL y brecha cambiaria al alza

En contraste con los avances de los bonos y el Merval, el peso argentino enfrentó un contexto más complicado. El dólar contado con liquidación (CCL) operado vía Senebi, que funciona como termómetro de la depreciación del peso, extendió su tendencia alcista de la semana previa. Subió un 2,3%, avanzando de $1.160 a $1.187.

Este incremento coincidió con un retorno a la normalidad en los volúmenes operados en bonos clave como el GD30 y AL30 con liquidación inmediata (t+1). Este movimiento sugiere que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habría reducido su intervención en el mercado, dejando que las fuerzas del mismo marcaran el ritmo de las cotizaciones.

Como resultado, la brecha cambiaria se amplió del 13,1% al 15,2%, alcanzando su nivel más alto desde mediados de noviembre. Este escenario genera preocupaciones sobre la estabilidad cambiaria a mediano plazo, especialmente en un contexto de creciente presión inflacionaria y persistentes desequilibrios macroeconómicos.

* Contexto global y perspectivas

El comportamiento positivo de los bonos Globales, en contraposición a sus pares emergentes, subraya la percepción de que algunos activos argentinos podrían estar mostrando un punto de inflexión, apoyados por un apetito selectivo de riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, la situación del peso y el aumento de la brecha cambiaria reflejan los desafíos estructurales que enfrenta la economía local.

De cara a las próximas semanas, los inversores estarán atentos a las señales del BCRA respecto a su política cambiaria y a la evolución de los mercados externos, que siguen marcados por la incertidumbre global.

* Bancos demandan a la FED

Un grupo de bancos y asociaciones empresariales ha presentado una demanda contra la Reserva Federal, argumentando que las pruebas de estrés bancario anuales no cumplen con sus objetivos fundamentales. La acción legal está liderada por el Bank Policy Institute, que agrupa a grandes entidades como JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs, junto con la Asociación Americana de Banqueros, la Liga de Banqueros de Ohio, la Cámara de Comercio de Ohio y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Esta medida se produce tras el anuncio de la Reserva Federal sobre su intención de introducir cambios en las pruebas de estrés. Dichas pruebas, realizadas anualmente, evalúan la capacidad de los bancos para mantener reservas suficientes frente a préstamos incobrables y establecen límites para las recompras de acciones y los dividendos, desempeñando un papel clave en la estabilidad financiera.

Los grupos han afirmado que no están en contra de las pruebas de estrés bancario, pero consideran que el proceso actual es inadecuado, señalando que genera “requisitos y restricciones inconsistentes e inexplicables sobre el capital bancario”. Organizaciones como el Bank Policy Institute (BPI) y la Asociación de Banqueros Americanos han criticado previamente el proceso, calificándolo de opaco y argumentando que ha llevado a normas de capital más estrictas que afectan negativamente los préstamos bancarios y el crecimiento económico. En julio, los grupos acusaron a la Reserva Federal de violar la Ley de Procedimiento Administrativo al no solicitar comentarios públicos sobre los escenarios de estrés ni revelar los modelos de supervisión utilizados, manteniéndolos en secreto, por ello, se pide al organismo regulador más transparencia y que publique los modelos y escenarios utilizados para los exámenes.

Mercado laboral. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó a su nivel más bajo en un mes la semana pasada, en consonancia con un mercado laboral estadounidense que se está enfriando pero sigue siendo saludable. Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 1.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 219.000 para la semana que terminó el 21 de diciembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Sin embargo, a quienes han perdido su trabajo les resulta más difícil encontrar un nuevo empleo y permanecen en las listas de prestaciones durante un período más largo, lo que aumenta las filas de quienes reciben prestaciones por desempleo durante más de la primera semana.

El número de personas que mantienen prestaciones después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación creció en 46.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 1,910 millones (la más alta desde noviembre de 2021) durante la semana que terminó el 14 de diciembre. La duración media del desempleo en noviembre fue de 23,7 semanas, la más larga desde abril de 2022, y ha aumentado de forma constante en los últimos meses desde menos de 20 semanas en abril. Aun así, el nivel de solicitudes continuadas es solo unas 100.000 más alto que hace un año, y aunque ha ido subiendo ligeramente en los últimos 12 meses, hasta ahora no ha mostrado señales de dispararse al alza, como suele ocurrir en un mercado laboral en deterioro. No obstante, los datos también muestran que la tasa de despidos no se ha acelerado en consecuencia. Esto es inusual ya que normalmente hay una correlación inversa entre las tasas de contratación y despido, pero las condiciones actuales reflejan un reconocimiento de que la oferta laboral es escasa, es probable que se vuelva más escasa y, por lo tanto, más valiosa de retener que en el pasado.

* LOCAL: Expansión al litio.

Central Puerto ($CEPU) continúa con su estrategia de diversificación al ingresar al sector minero, adquiriendo el 27,5% del capital social y los derechos de voto de 3C Lithium Pte, una compañía que lleva adelante un proyecto de litio en fase inicial en la provincia de Catamarca. Esta adquisición se suma a las inversiones previas de la empresa en distintos sectores, incluidos el forestal y el minero. Con una suscripción de 55 millones de acciones, CEPU pasa a formar parte de esta sociedad, constituida en Singapur, que controla Minera Cordillera S.A., propietaria del proyecto Tres Cruces en Catamarca. Aunque el monto de la operación no ha sido revelado, este movimiento se da en un contexto de caída en los precios del litio, que han bajado de los USD 80.000 por tonelada en 2022 a los USD 10.000 actuales.

Cabe destacar que esta no es la primera incursión de Central Puerto en el sector minero. En abril de 2024, la compañía había adquirido un 4% de Abrasilver, una firma canadiense con proyectos de oro y plata en Salta. Además, CEPU sigue avanzando en su proyecto para la construcción de un parque solar y una infraestructura de tendido eléctrico en Salta, con el objetivo de abastecer de energía a los parques litíferos de la región. A pesar de la volatilidad en los precios del litio, consideramos que esta diversificación hacia un sector con gran potencial de crecimiento es una decisión estratégica positiva para la compañía. Por lo tanto, mantenemos a Central Puerto dentro de nuestra cartera agresiva, confiando en que estas inversiones contribuirán a su crecimiento a largo plazo.

(*) Por Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.