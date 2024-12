Qué fake era mi news

En un año marcado por la proliferación de noticias falsas, Deutsche Welle recopiló las más insólitas de 2024, desde inmigrantes comiendo mascotas hasta líderes mundiales en situaciones surrealistas. Aunque desmentidas, muchas de estas historias lograron engañar y viralizarse, reflejando el impacto de la desinformación en la era digital.

La Nación

Hace tiempo que consumimos noticias falsas. Nuestro organismo ya no las rechaza. Las acepta, las necesita y hasta las exige. El canal de noticias Deutsche Welle propone las más curiosas de 2024: vamos a repasarlas (y de paso a desmentirlas porque siempre hay alguien que todavía cree en ellas).

No es cierto –como afirmó Donald Trump– que los inmigrantes que llegan a Norteamérica se están comiendo los perros y los gatos de los pobres ciudadanos. No es cierto que Emmanuel Macron fue visto besando a otro hombre durante un paseo en barco. No es cierto que Zelensky compró el Mercedes-Benz de Hitler. No es cierto que Trump llevaba un almohadón absorbente para disimular su incontinencia. No es cierto que el huracán Helene fue dirigido adrede contra los Estados Unidos.

Estamos cansados de leer listas en esta época del año, pero conviene hacer este repaso para mirarnos a nosotros mismos con un poco de vergüenza y decir que sí, que esta vez nos lo creímos, que muchas veces entramos como caballos.ß

Elon Musk anunció que X cuenta con una nueva aplicación llamada Grock. Esta permite realizar imágenes fotográficas de una verosimilitud pasmosa como aquella de Putin, Trump y Kim Jong-un vestidos con suéteres navideños y riendo junto a una chimenea encendida. Un buen año para las fábricas de mentiras.ß