Se retrasa otro año más el estreno de la secuela de "The Batman"

Warner Bros. y DC Studios han anunciado que han decidido retrasar otro año más el estreno de "The Batman - Part II", en esta ocasión del 2 de octubre de 2026 al 1 de octubre de 2027.

Hoy 07:05

La razón de este nuevo retraso es tan simple como que su guión sigue estando lejos de estar listo. De ahí que su rodaje no esté previsto que comience como pronto hasta el tercer trimestre de 2025.

Se espera que Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell y Paul Dano repitan en el reparto de esta secuela de nuevo dirigida por Matt Reeves, también autor de su guión junto a Mattson Tomlin, coguionista no acreditado del filme de 2022. También se espera que Greig Fraser y Michael Giacchino vuelvan a hacerse cargo de su dirección de fotografía y banda sonora, respectivamente.

Recordemos que 'The Batman - Part II' es una producción independiente del nuevo Universo DC que están desarrollando James Gunn y Peter Safran. La película se estrenará bajo la denominación DC Elseworlds, la cual englobará a todas las películas y series de televisión que se desarrollen al margen del universo principal.

Un Universo DC que se espera que tarde o temprano cuente con otro Batman, el que protagonizará 'The Brave and the Bold', película inspirada en la serie de televisión de Warner Bros. Animation. Andy Muschietti será el guionista y director de este proyecto no obstante a largo plazo, pues el propio cineasta argentino ha confirmado esta misma semana que antes pretende dirigir otro film.

Warner Bros. ha aprovechado para anunciar que ese 2 de octubre de 2026 en el que ya no se estrenará 'The Batman - Part II' será entonces cuando llegue la próxima película todavía sin título definido de Alejandro G. Iñárritu, en la cual Tom Cruise interpreta al hombre más poderoso del mundo, quien se embarcará en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad... antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo.