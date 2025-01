El año que pasó a lo Colapinto: rápido y furioso

La Argentina no dio respiro en 2024, en una suerte de espejo de la carrera del nuevo ídolo criollo. Diciembre vino con todo y 2025 promete más vértigo todavía.

Hoy 07:47

Por Pablo Vaca

Para Clarín

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Empezó con todo, vinieron algunos porrazos fuertes y terminó con incertidumbre, pero con una buena noticia de yapa. Y siempre a máxima velocidad. Es el resumen del año de Franco Colapinto, el ídolo que nació de un día para otro en 2024.

Pero también es casi la descripción de lo que tocó vivir en la Argentina estos últimos 12 meses.

Franco corrió nueve carreras, consiguió puntos en dos de las primeras cuatro, se la pegó en tres de las últimas cinco y, pese a la ansiedad generalizada, no será piloto titular en 2025. Pero tampoco se baja de la categoría: será el reserva de Williams para el próximo año, con chances de subirse a la primera vacante que se abra.

La última fue la reciente confirmación de que marcó el récord de velocidad de toda la temporada de Fórmula 1, cuando en noviembre pasado puso su auto a 356,4 kilómetros por hora en la recta del circuito de Las Vegas.

Rápido y furioso. Vertiginoso.

Casi como el año que tuvo el resto de los argentinos.

Una prueba es la cantidad de cosas que parece que pasaron hace un siglo, pero no. Sólo para mencionar lo que surge de memoria, todo el ida y vuelta por la Ley Bases; la masiva marcha y el veto por la Ley de Financiamiento Universitario; las discusiones por el Pacto de Mayo, finalmente firmado el 9 de Julio y sin aplicación a la vista.

Fue en julio cuando la Selección ganó la Copa América. Y junio cuando desapareció Loan. Fue en mayo cuando la CGT hizo su segundo paro general, en ese caso por 24 horas. Fue en marzo cuando Clarín destapó el curro con los seguros para jubilados impulsado por Alberto Fernández y corría agosto cuando se publicaron las acusaciones contra el expresidente por pegarle a su mujer.

Un pantallazo, apenas, pero para no ser menos, diciembre se va con todo.

Patricia Bullrich que le dice cadáver político, tibio, mediocre y servil a Horacio Rodríguez Larreta, quien iba a ser su jefe de Gabinete si la hoy ministra de Seguridad no perdía las elecciones con Milei y con Sergio Massa también. Larreta que le recuerda que fue montonera, menemista, delarruista, diputada de Carrió y ministra de Macri antes de serlo de Milei.

El PRO agoniza en público.

La UCR también: sus diputados comen con el Presidente, incluidos los que fueron expulsados del partido.

La política ya está en modo elecciones, aunque falte casi un año. Las legislativas cotizan como nunca. Para el oficialismo, porque podría salir de su raquitismo en el Congreso. Para la oposición -dialoguista o no-, porque será un test de supervivencia tras el mundo del revés que implicó para ellos el gobierno libertario.

Discuten a los gritos, entre insultos por las redes. Es el signo de los tiempos.

Hay más.

Aparece un dron ruso en el Congreso, justo una semana después de que dos miembros de la embajada de ese país se niegan a hacerse un test de alcoholemia. Raro.

La Corte arranca el inédito proceso de funcionar con tres miembros, dos de los cuales casi no se hablan con el tercero, mientras no hay incorporaciones en el horizonte cercano, aunque el presidente Milei propone a alguien -Lijo- que no le gusta a casi nadie.

Y la Ley Fundamental, como se conoce al Presupuesto, que al final parece que no era tan importante, porque por segundo año consecutivo el Gobierno decide prorrogar el de 2023 (Kicillof tampoco tiene presupuesto por ahora en la Provincia, pero está más preocupado por las zancadillas que le hace La Cámpora).

El acelerador sigue a fondo.

En el medio, la inflación bajó del 211% el año pasado a un 120% en 2024, y hay quien arriesga que en 2025 podría estar abajo del 30%.

Lo cierto es que el dólar blue estaba $1025 el 31 de diciembre de 2023. Y está $1225 hoy: nada aumentó menos. Punta y Brasil volvieron a estar cerca para unos cuantos.

Llega 2025.

Abróchense los cinturones.