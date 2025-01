La segunda temporada de "El juego del calamar" ya bate récords de audiencia en Netflix

Como era de esperar, la segunda temporada de El juego del calamar se ha convertido en un enorme éxito de audiencia, estableciendo un nuevo récord para el servicio de streaming durante su primer fin de semana.

Hoy 08:55

Según cifras internas de Netflix, la serie ha sido vista por más de 68 millones de hogares en todo el mundo durante sus primeros cuatro días tras su estreno el pasado 26 de diciembre. Los datos provienen de tomar las horas de visualización totales de la serie, que fueron 487,6 millones, y dividirlas por su duración total de 7 horas y 10 minutos.

Esta cifra establece un nuevo récord para Netflix, superando ampliamente el anterior récord de una semana establecido por 'Merlina' (50,1 millones) en 2022. Las cifras también la colocan entre las 10 mejores series de Netflix de todos los tiempos en programación en idioma distinto del inglés, ocupando en tan solo unos días el séptimo lugar del ranking.

La primera temporada de 'El juego del calamar' logró acumular 265,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días y, a juzgar por los datos que ya ha obtenido la segunda temporada, es muy posible dicha cifra se alcance incluso más rápido. Además, está previsto que en 2025 llegue la tercera temporada, la cual ya se ha filmado. Al respecto de la tercera temporada, Netflix ha publicado un primer póster disponible a continuación.

No está claro qué sucederá en la tercera temporada de 'El juego del calamar', si bien a día de hoy está planteada como la temporada final de la exitosa serie. A pesar de ello, su creador Hwang Dong-hyuk no cree que signifique el final de 'El juego del calamar' en su conjunto. Así lo aseguró el cineasta surcoreano en una entrevista reciente con The Wrap: "Sé que Netflix tiene un plan para más El juego del calamar. No van a descartar esta idea", aseguró el cineasta. Recordemos que Netflix ya ha anunciado una nueva temporada de la serie spin-off en curso, 'El juego del calamar: El desafío', además de confirmar una adaptación en inglés de la serie que será desarrollada por el legendario David Fincher. También está por ver si el actor Lee Jung-jae repetirá su rol de Seong Gi-hun en algún nuevo proyecto. Lee ha dejado una importante huella en la industria, convirtiéndose en el primer actor asiático en obtener el Emmy en la categoría de Mejor Actor en un Drama.

El elenco de la nueva temporada incluye a Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri y Won Ji-an. Por su parte, Hwang Dong-hyuk vuelve a ser el guionista, director y productor ejecutivo de la nueva temporada de la serie.