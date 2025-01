Nacho Castañares reveló el juramento que hicieron con Coti Romero en Disney

Nacho Castañares contó cuál fue el gran paso que dieron con Coti Romero durante sus últimas vacaciones en Disney y qué planes tienen como pareja.

Hoy 13:16

En medio de las vacaciones soñadas en Disney para despedir el 2024, Coti Romero y Nacho Castañares dieron un gran paso como pareja y el ex participante Gran Hermano fue el encargado de dar la noticia y explicar el por qué.

En las imágenes del viaje que iban posteando, hubo una imagen en particular que llamó la atención ya que ambos lucían el mismo anillo. En el streaming de DGO, el ex de la Tora se sinceró sobre ese anillo en particular: “Me lo regaló Coti en Disney”.

Y en esa línea contó el emotivo significado que le dieron a utilizar esa joya en sus manos: “Nos comprometimos a siempre cuidarnos y respetarnos”, explicó mientras mostraba su mano con el anillo en cuestión.

Ahí a Nacho Castañares le preguntaron si tiene ganas de casarse con la correntina y si tenían una fecha prevista y él fue más cauteloso: “No hay fecha, pero si es un anillo de compromiso de cuidarnos, respetarnos y amarnos”.

Nacho y Coti ya llevan varios meses juntos de novios y la relación marcha de la mejor manera y el anillo simboliza el gran presente que los une.