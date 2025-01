Olímpico retomó los entrenamientos con una cara nueva

El Negro volvió a las prácticas este jueves en el estadio “Vicente Rosales”.

02/01/2025

El Club Ciclista Olímpico retomó los entrenamientos este 2 de enero por la tarde, bajo la conducción del Entrenador en Jefe, Adrián Capelli. En esta primera jornada estuvieron presentes los jugadores nacionales del plantel, mientras que se espera la llegada de los extranjeros Franca, Walton y Shriver en las próximas horas para completar el grupo de trabajo.

El elenco bandeño afronta esta nueva etapa con una baja en su plantilla. Se trata de la ausencia de Leo Mainoldi, quien decidió continuar su carrera en Buenos Aires por cuestiones personales. En este sentido, desde la organización se trabaja para conseguir la ficha que pueda reemplazar al experimentado jugador que formará parte de Obras Sanitarias en esta parte de la competencia. El Negro de La Banda marcha en el sexto lugar con récord de 8 victorias (todas de local) y 4 derrotas.

Daniel Pasquali se suma al Cuerpo Técnico de Olímpico

Al staff profesional de Olímpico se suma el preparador físico Daniel Pasquali que viene de salir campeón con Boca en la liga pasada. Entre sus antecedentes más relevantes dentro del básquetbol se puede mencionar:

• Club Atlético Boca Juniors (CABA, Argentina): Preparador físico durante las temporadas 2023/24 y 2018/19-2019/20 en la Liga Nacional de Básquet (LNB).

• Fuerza Regia Femenil (Monterrey, México): Preparador físico en la Liga Profesional de Básquetbol Femenil durante la temporada 2023.

• Club Atlético Goes (Montevideo, Uruguay): Preparador físico en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) durante las temporadas 2020/21 y 2021/22.

• Club Atlético Provincial de Rosario: Preparador físico en el Torneo Federal de Básquet durante la temporada 2022.

• La Unión de Formosa (Argentina): Preparador físico en las temporadas 2015/16 y 2016/17 de la LNB. Destacan el título de Campeón de Zona Norte y Subcampeón Nacional (2015/16), así como la participación en la Liga de las Américas, alcanzando el cuadrangular semifinal en Monterrey, México (2016/17).

Con este valioso recorrido, Pasquali se incorpora a Olímpico para aportar su experiencia y profesionalismo al equipo

Daniel Pasquali

Calendario de partidos en enero:

08 de enero: Olímpico vs. Riachuelo (Local)

14 de enero: Olímpico vs. San Lorenzo (Visitante)

16 de enero: Olímpico vs. Gimnasia (Visitante)

18 de enero: Olímpico vs. Obras (Visitante)

21 de enero: Olímpico vs. Platense (Local)

23 de enero: Olímpico vs. Peñarol (Local)

31 de enero: Olímpico vs. Unión (Visitante)