Sorpresa en Gran Hermano: expulsaron a 2 jugadores y dejó a todos en llanto

Dos participantes tuvieron que abandonar la casa, una por decisión de Gran Hermano y otro por el beneficio de Giuliano.

Fue una verdadera sorpresa la que vivieron los participantes de Gran Hermano 2024 tras conocerse que Keila y Brian fue expulsada del reality conducido por Santiago del Moro.

Así lo comunicó Gran Hermano en la gala que se vio este jueves: “Cuando ustedes ingresaron a mi casa, sabían a dónde entraban, el desafío al cual se exponían, las dificultades propias de este juego y las innumerables vivencias que estaban decididos a afrontar. Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla. Pero todos entendieron que a pesar de los problemas a los que podían enfrentarse, se trata de una experiencia única, irrepetible y que merece ser vivida”, comenzó diciendo.

“Ustedes fueron elegidos para afrontarla y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura. El esfuerzo que conlleva, o que hayan puesto en duda, en alguna oportunidad, la trasparencia del certamen”, agregó.

Y siguió. “Keila, ya hablamos, no hace muchos días atrás, sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación, que sabés que dormís más de lo que te gustaría, que no te sentís a gusto con la estadía. Que con quejas o sin quejas, con dudas o sin dudas, el juego se te hace cuesta arriba. Y solo veo en vos angustia y deseos de no estar más en mi casa. Y eso, eso, Keila, me angustia mucho a mí también”.

“Por lo tanto, Keila, quiero que en este mismo momento, te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas hacia la puerta giratoria para abandonar la casa. Sin tus valijas, más tarde te serán entregadas todas tus pertenencias. Gracias”, cerró Gran Hermano, despertando el pedido de disculpas de la joven a sus compañeros que no contuvieron las lágrimas por esta situación.

Mientra que este jueves, Gran Hermano hizo cumplir la consigna que había dejado en claro hace unos días y, tras echar a Keila de la casa, les contó a los participantes que le otorgó al “líder” de la casa, Giuliano, un “superpoder” que consitía en sacar a un participante de la casa sin objeciones, y él eligió que sea Brian.

En el confesionario, Giuliano se mostró seguro acerca de la decisión: "Antes que nada quiero aclarar que es una persona que valoro mucho, por la historia que lo trajo acá. Lo veo como el rival más fuerte de la casa para mí. Mi despertar creo que lo veo más a partir de esa persona, porque siento que estaba algo adormecido”, explicó.

En este punto, “Nano” consideró que Brian era como “un ombú imposible de tumbar de frente”, y en este punto contó que necesitaba vengarse tras la eliminación de “la persona que más quería ahí adentro”.

En este punto, Santiago del Moro recalcó que esta movida deja a la placa de nominados con cinco opciones: Lourdes, Sandra, Luca, Andrea y Petrona.