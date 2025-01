Victoria Villarruel comparó su sueldo con el de los legisladores e ironizó: “Me pagan dos chirolas y soy vice”

El comentario llegó en medio de la polémica por las dietas de los miembros del Senado que, finalmente, estarán congeladas hasta fines de marzo.

En medio de la controversia generada por el aumento de las dietas de los senadores -finalmente congelado hasta marzo-, la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, expresó su malestar por los ingresos que percibe en su función, calificándolos como insuficientes. “Me pagan dos chirolas y soy vice”, comentó y aseguró ganar mucho menos que otros legisladores.

Villarruel compartió en redes sociales el decreto mediante el cual dispuso el congelamiento del aumento de las dietas. Posteriormente, mantuvo un intercambio con sus seguidores, donde detalló que su salario se encuentra congelado desde hace un año. “Si de mí dependiera, lo tendrían congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados”, afirmó.

El aumento de las dietas de los senadores habría entrado en vigor en enero, llevando sus ingresos a superar los 9 millones de pesos brutos. Sin embargo, la medida firmada por Villarruel el 2 de enero establece que esta suba quedará suspendida hasta el 31 de marzo, con el objetivo de que el tema sea debatido durante las sesiones ordinarias del Congreso.

En su intercambio con los usuarios, Villarruel también respondió a críticas relacionadas con los ingresos de los legisladores y destacó las limitaciones impuestas a su propio salario. “Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias. Desconozco si tienen otras entradas. A mí no me da el tiempo para nada, y encima el Estado no me autoriza a ganar un sueldo digno para mi función”, argumentó.

Por último, Villarruel advirtió sobre la importancia del Poder Legislativo en la democracia, enfatizando que, a pesar de sus defectos, su ausencia podría derivar en un sistema autoritario. “Sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura. Eso es lo primero que hacen las tiranías: cerrar el Congreso. Así que ojo, porque eso no es democracia”, concluyó.