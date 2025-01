Lali Espósito expresó una profunda reflexión sobre la vida y la muerte: “Siempre pensé que iba a morir joven”

La cantante habló sobre el fallecimiento de su prima, la enfermedad de su madre y su visión del paso del tiempo en una entrevista con El País de España.

Hoy 00:55

En plena producción de su sexto álbum, Lali Espósito brindó una entrevista a El País de España, donde repasó su carrera, su paso por las ficciones de Cris Morena, su salto a la música y la exposición que la convirtió en blanco de críticas en redes. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la charla fue cuando reflexionó sobre la muerte y su propia percepción de la vida.

"Siempre puede pasar cualquier cosa. Porque ya pasó cualquier cosa. Mi vida es un poco una vida viviéndose. No puedo proyectar. Siempre pensé que voy a morir joven", expresó la artista. Luego, hizo referencia a su prima Virginia, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 26 años y falleció a los 30. "Cuando pasó lo de mi prima, fue un cambio de paradigma. Te das cuenta de que enfermarte y morirte no tiene que ver con ser una mala persona ni con tener una vida loca. Hay algo muy básico, que es estar vivo o no estar vivo", sostuvo.

En la entrevista también recordó el difícil momento en el que su madre, Majo Riera, fue diagnosticada con cáncer en 2020, mientras ella se encontraba en España. "Me acuerdo de la desolación y de estar tiesa en un departamento donde no había ni un adorno que fuera mío. Me daban ganas de decirle a la producción de Sky Rojo: 'Me voy'. Pero hice lo que tenía que hacer. Trabajé", relató.

Al regresar a Argentina, Lali acompañó a su madre durante el tratamiento y fue parte de momentos cruciales. "La rapamos con mi hermana, las dos. En esta casa. O sea, viví eso. Yo le di un abrazo, yo la rapé, yo estuve acá", recordó.

Su madre, por su parte, atravesó otra transformación personal al separarse de su esposo tras 34 años de matrimonio. "Decidí no bancarme la angustia del otro porque tenía que bancar mi propia angustia. Como Lali estaba en España, le pedí permiso para instalarme en su casa", contó Riera, quien actualmente escribe un libro sobre su experiencia.

Lali también habló sobre las repercusiones que han tenido sus opiniones políticas, desde su postura contra el gobierno actual hasta su apoyo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. "El primer hate que recibí fue con la ley del aborto: había carteles con mi cara que decían ‘Asesina matabebés’", recordó.

Hacia el final de la entrevista, la artista se sinceró sobre su visión del futuro y su deseo de envejecer en paz. "La gente sabia no es solo inteligente para sí misma, le hace bien a alguien. Mi sueño es ser esa vieja que está al sol, tirada panza arriba, con un taparrabo, con todas sus canas espectaculares y preocupándose solo por las calas de su jardín", concluyó.