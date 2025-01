Ángel de Brito publicó nuevos mensajes de Mauro Icardi a Wanda Nara: sus comentarios sobre Lali Espósito, Ca7riel y Paco Amoroso

El periodista expuso los mensajes presuntamente enviados por el jugador a la conductora, subrayando su insistencia y lo que comentó sobre los cantantes.

Hoy 07:45

Un día después de que Ángel de Brito presentó en LAM los supuestos mensajes privados que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, con un fuerte contenido sexual, el periodista compartió algunas las conversaciones que, según él mismo contó, estaban en manos de la Justicia. En estos aparece hablando de Lali Espósito, como de los cantantes Ca7riel, Paco Amoroso y de Floppy Tesouro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una conversación del 16 de agosto, justo después de la participación que la conductora tuvo en el recital que dio la dupla en el Movistar Arena para interpretar su canción “Bad Bitch”, el futbolista le reclamó los besos que se dio con los artistas sobre el escenario y se metió incluso con la intérprete de “Fanático” y “Soy”.

“Qué ridícula andar a los besos haciéndote la trol... como la estúpida de Lali que anda a los besos con cualquiera... Puff, ¡qué bajeza mamita! Con esos dos muertos, encima... La verdad, ¡no te entiendo!“, le dice. ”Qué necesidad... ¡Puff! Y las fotos con el porro en la mano... qué ejemplo. ¡Qué buen ejemplo le das a tus hijos adolescentes y a las nenas para cuando crezcan!“, asegura, mientras Wanda solo le comenta para aclarar que estaba con un cigarrillo.

“¡Qué desastre! ¡Yo pidiéndote de hacer las cosas bien y vos cada vez enterrándote más! No lo puedo creer de verdad. ¿Qué necesidad tenés de esto que hacés? En vez de ser una mina seria... sos una más del montón, como todas las muertas de hambre de Argentina que hacen todo para figurar. ¿Me vas a decir?! ¿Qué necesidad tenés?“, despotrica.

Mientras que en otro de los mensajes Wanda le reclama una salida que tuvo el futbolista con Floppy Tesouro. “Anda a leer lo que dijo Floppy de vos”, escribió la empresaria. “Te enteraste mal. Floppy me chupa la chot..., si yo salí con su grupo de amigos, no con ella. ¿Qué va a decir de mí? Que pasó una noche en tequila. Ni vi qué dijo", afirma él.

“Mucho no puede decir. Y encima con testigos. Miles. Dejá de decir estupideces. ¿Podés hacer las cosas bien? Y dejar de hacer estupideces de una vez? ¿Podemos organizar la vida y estar bien?“, continúa.

El periodista también continuó exhibiendo los mensajes en donde el jugador del Galatasaray le insiste a su pareja para intentar una reconciliación. Así aparecen fotos de aniversarios y viajes junto a otras de leones, todo un símbolo del matrimonio.

“Hacé las cosas bien y todo te va a sumar. Quiero que nos ocupemos juntos. De todo”, afirma en otro, mientras la conductora parece implacable. “Sos una mala persona”, sentencia. “¿Por qué? Yo por estar separada no dejo de ocuparme de los gastos de mis hijos. Entonces seguí tu vida. Ya me demostraste quién sos”, se defiende él.

“No quiero que estemos separados. Podemos estar juntos. Y me ocuparé de todo como hice siempre. Y seamos felices. No es tan difícil”, continúa Icardi. Mientras que en otro mensaje él vuelve a mandarle una foto de dos leones. “¡Esto es vos y yo!”, exclama, momento en el que ella le pide que haga terapia y que solo volvería a estar en un solo caso. “Cuando un psicólogo me diga que no me vas a volver a tratar mal”, le escribe ella. “No va a pasar, te lo digo yo”, le responde él.