¿De qué hablamos cuando hablamos de Malvinas?

Luego de ponerle el título a esta nota, me di cuenta de que me había equivocado. Me había equivocado fiero. Para que el título sea el correcto, hace falta introducir una palabra: “no”. ¿De qué no hablamos cuando hablamos de Malvinas?

Vicente Palermo para TN

Introduzco esta síntesis de mis posiciones sobre la cuestión Malvinas bajo este título: “De qué no hablamos”. Como hablar hablamos de mucho, básicamente puedo identificar cuatro campos de habla: el archipiélago, un diferendo político-diplomático, una guerra, una causa nacional. Pero en todos ellos, también, no hablamos. No hablamos: no discutimos, no hay debate, en cada campo de habla se imponen sin violencia los mismos tópicos y lugares comunes, verdades establecidas autoevidentes.

Malvinas no es, lamentablemente, en ninguno de sus campos de habla, una conversación, una tensión de discrepancias, un conjunto de discusiones. Esas discusiones no existen, pero no están prohibidas, nadie se las prohíbe a sí mismo, es más bien que los elementos de una hipotética discusión están fuera del campo de lo que se puede concebir. Pero no hay una presión horizontal ni vertical (al menos hasta ahora), yo desde hace años digo lo mío y no he recibido, en general, agresiones, o he recibido, pero han sido más bien excepciones. Como si la manifestación de lo insólito no pudiera ser tomado en serio. Y mientras tanto continúan libres de obstáculos dos tendencias (y se puede entender por qué, dado que pasa en la Argentina). Una es que se ensancha la magnitud y la gravitación de la guerra en clave conmemorativa, pero desarrollando su poder performático, de creación y recreación de un sujeto, de una obligación política. Y la otra, complementaria, el valor constituyente de la nacionalidad: “Malvinas es lo único que une a los argentinos”. Esta es una propuesta identitaria de la nacionalidad, que debe ser unanimista, no pluralista. Y la guerra profundizó la convicción de que la causa Malvinas se funde con la nación misma.

Así, para la ortodoxia malvinera, tenemos un pasado: prohibido olvidar; un presente: Malvinas nos une; y un futuro: volveremos.

Callejón sin salida

A corto plazo la guerra del 82 puede haber sido una bendición (inauguró la transición democrática), pero se abrió una herida que no ha cerrado y nos martiriza porque no somos capaces de cerrarla. El problema no es Gran Bretaña, o con Gran Bretaña, sino con nosotros mismos que nos hemos colocado en un callejón sin salida. En verdad, hay motivos sobrados para preguntarnos si no estábamos ya en ese callejón antes de la guerra (y en gran medida fuimos por eso, y festejamos banalmente por eso). Aunque yo tengo mis dudas. Pero lo cierto es que el callejón se profundizó por varias razones: arruinamos las perspectivas del marco internacional, que, aunque no eran favorables, tenían algunos puntos sí favorables. Arruinamos todo eso (en las islas; en Gran Bretaña, en los países amigos; en los organismos internacionales). Por otro lado, internamente nos hipermalvinizamos, de esto hay mil manifestaciones, en todo nivel. Cultural y educativo. Políticamente y constitucionalmente. Y con nuevos y poderosos actores: los veteranos, las hinchadas de fútbol, etc. Nos hemos puesto en una situación de la cual no tenemos cómo salir, porque en estos 40 años aumentamos las dificultades político diplomáticas y aumentamos el poder de presión y de vetos de los malvineros.

Una “política de estado” enhebrada por tres gobiernos de diferentes orientaciones; pero que, al mismo tiempo, comparten una vocación de redefinir la inserción argentina en el mundo, sería un hecho valiosísimo por sí mismo.

Estamos en un callejón sin salida, no solamente por el legado que nos dejó la guerra de 1982, sino por la Cláusula Transitoria de la Constitución de 1994 y por las pautas en que hemos fijado la política gubernamental y diplomática desde el regreso de la democracia. Que consisten, básicamente, en que Gran Bretaña debe avenirse a negociar… la transferencia de soberanía (o sea, llamamos negociación a algo que no lo es, puesto que debe tener un resultado predeterminado). Y que los malvinenses no tienen nada que decir al respecto. Me parece muy claro que este callejón sin salida es peligroso y, aunque hayamos avanzado mucho en un rumbo equivocado, deberíamos ser capaces de cortar los costos y crear condiciones para elegir el mejor camino posible desde donde estamos.

Hay un tema muy relevante: el tema de los obstáculos, el sentido, y los caminos, y problemas, y conflictos, pero también las promesas y legados para la sociedad, de que la sociedad argentina haga un duelo. Qué significados podrán estar presentes y qué problemas no se solucionarán, y cuáles sí podrían solucionarse. No me estoy refiriendo únicamente al duelo que no se hizo en relación a la guerra. Sino el duelo sobre la “pérdida” que es negada. Vivimos Malvinas como pérdida, pero no hay duelo; siempre velamos las armas (metafóricamente) para recuperarlas.

Complementariamente: identidad nacional unanimista, territorialista, esencialista, fundamentalista. Malvinas causa nacional nos refuerza todo eso, profundiza la trampa. Pero esa propuesta de identidad es la vigente y remar contra ella, a favor de valores republicanos y democráticos, democráticos y liberales, es remar contra la corriente. Vale la pena porque nos abre a perspectivas identitaria diferentes, republicanas, pluralistas, que valoran la diversidad.

Lugares comunes: “prohibido olvidar” (una obcecación sin libertad, como sin libertad es la Cláusula Transitoria de la Constitución) y “¿entonces, para qué la guerra? ¿para qué la sangre derramada” (si fuimos a la guerra y se derramó sangre argentina estamos obligados); se fusionaron también así guerra y causa, la guerra nos prohíbe olvidar no solamente a la guerra sino a la propia causa. Nada que los nacionalismos del siglo XVIII no hayan inventado.

Por otra parte, la opinión pública argentina está severamente mal informada sobre la situación jurídico política no solamente de la cuestión Malvinas sino también del escenario geográfico y político del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida. Este tema es delicadísimo, pero debería ser encarado, gradualmente y con suma cautela.

Diplomacia, política y causa

Reformulación de la línea diplomática. La línea diplomática canónica sobre Malvinas se caracteriza por su inutilidad en relación a cualquier objetivo que merezca ser alcanzado. Es rígida: procura, obsesivamente, llevar a los británicos a la mesa de negociaciones, pero con el único propósito de que las “negociaciones” conduzcan a la transferencia de soberanía. Desconoce, con la mayor obcecación, a los malvinenses como grupo que tenga arte y parte en las discusiones políticas sobre el tema. Es monotemática: con mínimas excepciones, supedita toda su agenda a la cuestión de la soberanía (así, por ejemplo, reiteradamente toma decisiones enderezadas a complicar la vida de los isleños con la ilusión de que estos se ablanden y sean ellos los que recapaciten y aflojen). Se niega a reconocer que la guerra (aunque haya sido decidida por una dictadura militar) tiene efectos políticos irreversibles y por lo tanto lleva a cabo la agenda histórica (que tiene a la resolución 2065 como piedra angular) como si nada hubiera pasado.

No se ha hecho nada que se parezca a una aproximación a los isleños basada en una introspección y en un examen crítico de nuestros propios actos. Es, si se quiere, bipolar: por un lado, agita las aguas diplomáticas internacionales en organizaciones regionales y mundiales, con el mantra del reconocimiento de los derechos argentinos y la solicitud a Gran Bretaña de que cumpla la resolución 2065. Por otro lado, se abstiene de llevar el diferendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas o a proponer su tratamiento por la Corte Internacional de Justicia (esto último es muy sensato, pero precisamente se hace muy claro que nuestro Servicio Exterior participa del ocultamiento a la opinión pública de los términos crudos de la cuestión, así como de la desinformación complaciente de la sociedad).

La revisión de todos y cada uno de esos puntos podría ser facilitadora de la convergencia en una línea diplomática que, en pocas y desprolijas palabras, debería consistir en la reedición del “paraguas de soberanía” (de hecho, tiene una lejana pero clara inspiración en el Tratado Antártico). Un reflotamiento activo del “paraguas de soberanía” sería valioso en sí mismo, pero, junto a eso, sería diplomáticamente importante porque permitiría trazar una línea de continuidad, una (como se ha puesto de moda decir) “política de estado” que anudaría a tres gobiernos: el de Menem (con Guido Di Tella), el de Macri (con Foradori) y el actual (¿la ven?).

Resumiendo: por un lado, sería valioso en sí mismo: permitiría a la Argentina alcanzar objetivos políticos y económicos en el escenario del Atlántico Sur en general y de Malvinas en particular. Por otro mostraría que es posible una línea diplomática novedosa en la cuestión, contrapesando la línea tradicional que hasta ahora es abrumadoramente dominante (y contraproducente). Una “política de estado” enhebrada por tres gobiernos de diferentes orientaciones; pero que, al mismo tiempo, comparten una vocación de redefinir la inserción argentina en el mundo, sería un hecho valiosísimo por sí mismo.

Sería una forma interesante de retomar el hilo de la innovación de la política para Malvinas, mediante una continuidad bastante elocuente. Y no hay nada más eficaz en política que anudar sólidamente la renovación a la continuidad.

La renovación basada en la continuidad – que muchos podrían calificar ampulosamente de una política de estado – estaría dada por la fórmula del “paraguas de soberanía”. Hubo dos administraciones que explícita o implícitamente la emplearon. Es una fórmula que tiene antecedentes en la Antártida, donde hay países con reclamaciones y países que no las han hecho ni las reconocen, y países con reclamaciones superpuestas.

En esencia, de lo que se trata es, bajo el “paraguas” que protege las posiciones jurídico políticas de ambos estados, de avanzar en las todas líneas posibles y convenientes para ambos de cooperación, de un modo estable y que se afiance con el tiempo, y genere confianza mutua, así como un cambio positivo en las percepciones recíprocas.

Mirando a los malvinenses con buena onda

Complementariamente, una pieza nueva y relevante de la reorientación de política, sería la reconsideración del estatus de los isleños. Creo que hay que dejar atrás el tópico de que los malvinenses “tienen intereses, pero no deseos”. Considerar los intereses tanto como los deseos abre un flanco muy sensible para el ataque a la innovación por parte de todos los conservadores en este tema.

Esto no se puede desconocer, es obvio. Es una cuestión peligrosa. Pero la audacia en ella puede brindar buenos frutos. Si se quiere, puede plasmarse una fórmula como “los isleños tienen, políticamente, tanto intereses como deseos, pero esto no significa que tengan derechos de soberanía sobre las islas. Significa sí que son una parte en las negociaciones y que deberían ser consultados”. Ya sería un paso importante hacia adelante, aunque por supuesto la posición seguiría expuesta.

La verdad que puso el diablo en boca de Diana Mondino siendo canciller designada del gobierno Milei, más allá de los términos imprudentes, fue que los argentinos necesitamos reconocer y respetar a los isleños (hasta hoy hacemos todo lo contrario), como británicos y malvinenses, como ciudadanos de una pequeña comunidad política y como sujetos de una pequeña identidad colectiva.

Es más, gente hay que lo dice, y o se atreve a decirlo. Dicen: “De ningún modo debemos renunciar a nuestros derechos. Cuando la Argentina vuelva a ser un país grande y próspero, atractivo (curioso, esto, agrego yo, ¡como si en todos estos años, maltrechos y a los tumbos, no hubiésemos estado recibiendo pila de inmigrantes!), los malvinenses van a querer que Malvinas se reincorpore a la Argentina”. Ah, bueno. O sea, si van a querer, está muy bien, ahí sí pueden tener deseos. Si no, no, solo pueden tener el interés, en bien de ellos mismos, de desear volver al redil. Esta forma de argumentar es realmente ridícula. Si importa qué van a querer en ese entonces, tiene que importar también lo que quieren ahora.

Malvinas tiene mucha gente muy ocupada

Actores intervinientes. La identificación de actores relevantes, sea o no con poder de veto, es muy importante. Lo esencial en este punto sería no dejar fuera del análisis a ninguno de ellos, así como desenvolver una identificación adecuada de sus características. Por supuesto, en el caso argentino, junto a la ya mencionada e ineludible opinión pública, tanto el propio gobierno como el cuerpo diplomático son actores (que no tienen necesariamente cohesión como tales); pero también lo son los ámbitos dedicados al tema en distintos poderes, como es el caso de las comisiones del poder legislativo, y organismos indirectamente relacionados y relativamente autónomos como el Instituto Antártico. En lo que se refiere a los británicos, a mi juicio es preciso contrariar la orientación consagrada de considerarlos como una sola contraparte.

Los isleños son un actor con intereses muy complementarios a los del gobierno británico, pero diferenciados – analíticamente no tiene sentido hacer de cuenta de que esto no es así-. Ello independientemente de que en el plano político se los considere o no un “tercer” actor en interacciones diplomáticas o negociaciones. No estamos haciendo aquí un listado exhaustivo de actores, pero creo necesario señalar uno, relativamente nuevo, y que ha ido ganando protagonismo en los últimos años como grupo de presión – debería examinarse si no ha adquirido cierto poder de veto. Me refiero a las organizaciones de excombatientes. Una demostración de sus capacidades políticas ha sido la “malvinización” del fútbol (para la cual fueron la principal correa de transmisión) y otra, más coyuntural, el impacto que ha tenido su participación en el desfile militar del pasado 9 de julio (2024).

Malvinas no ha perdido actualidad, ya que en los últimos 20 años la cuestión política y cultural Malvinas no ha dejado atrás ninguno de los problemas entonces presentes, ni sus rasgos básicos y sus matices, ni ha perdido centralidad en la atención pública. Quizás las únicas novedades hayan sido tres, pero son de peso suficiente como para inaugurar una nueva etapa de su historia. Principalmente, la mayor relevancia que han adquirido los excombatientes como referentes no solo de la guerra de 1982, sino también de la entera cuestión (a través de los excombatientes, y bajo su paraguas, se ha producido una involuntaria, lamentable, pero muy explicable fusión entre la cuestión Malvinas y la guerra pasada pero, al mismo tiempo, la cuestión Malvinas no ha adquirido nuevos ribetes o asomos belicistas. Técnicamente, no hay más belicismo político, al menos por ahora, hay más belicismo simbólico). Y en un segundo plano – que no es para nada insignificante - la malvinización del fútbol vía los veteranos. La adopción estética y doctrinal de la causa Malvinas por parte de las hinchadas y de los núcleos más activos de los clubes si bien no es nueva, ha ganado mucho en intensidad. Es obvio que esto conlleva un enraizamiento generacional importante. Desde luego, el triunfo en el Campeonato Mundial de 2022 fue un hito (hasta en los versos del himno del campeonato). La pasión por la causa y la pasión por el fútbol tienen un perceptible aire de familia; el canto colectivo, la calle, el “tablón”, los grafitis, están para decirlo.

¿La tercera novedad? ¿Una discontinuidad en la memoria? ¿Generacional? ¿O un desplazamiento cultural? ¿Podría decirse que el vigor militante o pasional de la causa se ha reducido y se va estableciendo una especie de observancia? Esto es importantísimo. Sin embargo, el ánimo “volveremos” puede hacerse realidad.

Si la causa Malvinas es una configuración discursiva propositiva de identidad, ¿se ha debilitado como tal? Para nada. Personalmente no celebro esta persistencia, esta perseverancia que dignifica a quienes la sostienen al tiempo que nos empuja más adentro del callejón sin salida.

Volviendo a cooperar

Escenario de cooperación. Es un punto fundamental porque se debe pensar en estrecha relación con los otros. De lo que se trata es de observar la geografía del Atlántico Sur y la Antártida como un escenario de cooperación que se organice conforme a regulaciones compartidas y diferenciadas (diferenciadas, entre otras razones, porque la geografía política es muy diferente en distintas áreas del escenario). La regulación debería comprender todos los campos, desde el económico al científico, desde la explotación de recursos renovables a no renovables, desde las comunicaciones hasta el turismo, el transporte y desde luego la protección ambiental y la cooperación militar. La organización de este escenario es una tarea complejísima y exigirá negociaciones arduas, pero podrá dar lugar a beneficios económicos y ganancias políticas. Forma parte de una política de afianzamiento argentino en la región, de modernización conceptual de la soberanía y de mayor calidad de la inserción del país en el mundo, por un lado, y de adquisición de lazos de confianza con los actores británicos. Qué escandaloso.

Qué se puede hacer, mientras tanto

Decisiones simbólicas y jurídicas con impacto nacional e internacional. Estas decisiones solo pueden materializarse si quedara claro que existe un sentimiento público que puede contrarrestar el activismo malvinero, una voluntad popular que pueda permitir iniciativas políticas valientes. Puedo dar al menos cuatro ejemplos de este tipo: restaurar el nombre histórico de la capital de las Malvinas, Puerto Stanley; suspender la celebración del 2 de abril como fecha de recuerdo, y, en todo caso, establecer una fecha única de conmemoración por duelo, ligada a la historia del conflicto, que podría ser el 14 de junio, y recordaría a todos los caídos, los argentinos, británicos y malvinenses, manteniendo a su vez el homenaje a los ex combatientes; derogar los estatutos cartográficos legales y/o reglamentarios, aún vigentes, que exigen que todos los editores gubernamentales y privados incluyan el “territorio imaginario” (Escudé), dejando en lugar de eso que los editores cumplan con las disposiciones que corresponden a todo el territorio argentino, no especialmente a las islas. Y finalmente dar lugar al debate que dejaría explícito cuán problemático es el actual reclamo constitucional argentino sobre las Malvinas.

Nosotros tenemos razón y ellos también

No está para nada claro que los argumentos históricos y jurídicos que la Argentina tiene a favor del reclamo de soberanía sean realmente superiores a los que presenta Gran Bretaña. Mientras tanto, a lo largo de los años, se ha reforzado en la sociedad la creencia en que nuestros derechos son perfectos, y tal convicción ha sido abrazada por académicos, periodistas, políticos, como un artículo de fe.

Hay algunos acontecimientos o procesos cuyos efectos, en lo que se refiere a la solidez de la posición argentina, nuestra diplomacia y nuestros gobiernos en general tienden muy fuertemente a desvalorizar, a considerar con displicencia. Ejemplos:

1. El impacto de la decisión de invadir militarmente las islas en 1982, violando el derecho internacional; y a su vez el impacto del resultado militar;

2. Los cambios en las corrientes internacionales en los que las posiciones jurídico territorialistas han sido desplazadas en gran medida por orientaciones que realzan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Se podría decir que, con el paso del tiempo, el valor político y eventualmente judicial de la resolución 2065 de la Asamblea General de ONU se ha visto menoscabado.

3. La intensidad del rechazo de los malvinenses hacia Argentina y los argentinos, que ha crecido enormemente luego de la guerra, pero también el hecho de que los malvinenses han ganado fuerza relativa en el frente anglosajón en relación al gobierno británico, alcanzando casi un derecho (informal) de veto (probablemente ni unos ni otros, aunque por razones diferentes, ansíen la independencia en los próximos años, aunque los isleños agitan de vez en cuando esa bandera). Un punto alto de este proceso de ganancia de protagonismo malvinense es el referéndum de la década pasada (carece probablemente de valor jurídico, pero tiene un innegable valor político. Por fin, los malvinenses han incrementado la fuerza de su identidad, autoconfianza y han dejado atrás el tradicional estancamiento económico y social). Con o sin referéndum, la animadversión contra los argentinos es profunda y prácticamente unánime (no me refiero a nada personal; para los malvinenses, los argentinos somos inimicus, colectivamente, lo que es compatible con el afecto personal en las raras situaciones de interacción; otro tanto sucede con la percepción de los “kelpers” por parte de los argentinos). Lo peor que podemos hacer al respecto es mostrar ansiedad, o decidir nosotros cuándo es hora de que nos consideren confiables.

Diplomacia multilateral

El marco diplomático multilateral (las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, los organismos multilaterales) no es nada alentador para la Argentina y es esa, y ninguna otra, la razón por la que la diplomacia calificada se abstiene de llevar el caso sea a la Asamblea General buscando una opinión consultiva, sea intentando convencer a Gran Bretaña (no podría hacerlo sin ello) de presentarlo directamente ante la Corte Internacional.

Sucesos como el de Chagos, que suelen ser reiteradamente presentados como auspiciosos para que nuestro país obtenga resultados en cuanto a la soberanía, no lo son, dado que presentan diferencias demasiado grandes con la cuestión Malvinas (por ejemplo, las disposiciones, en el caso de Chagos, de los grupos humanos involucrados, son sustancialmente distintas a las de los malvinenses).

Aunque se agita una y otra vez la retórica del apoyo latinoamericano, dando por supuesto que América Latina en bloque respalda de modo activo el reclamo argentino de soberanía, esto no es lo que ocurre. El entusiasmo latinoamericano se ha enfriado desde 1982 sobre todo, y hoy día, por parte de muchos países, predomina la tibieza – incluyendo a Brasil y Uruguay, por no hablar de Chile-.

La ignorancia no solamente de la opinión pública, sino de las élites periodísticas, políticas, etc., en materia antártica, es supina. Hay un desconocimiento asombroso de la naturaleza de las regulaciones del Tratado Antártico, pero también del despliegue permanente de bases y actividades de otros países (numerosos, más allá inclusive de Gran Bretaña y Chile) en el así denominado Sector Antártico Argentino, afectado en lo jurídico político por reclamaciones de soberanía total o parcialmente superpuestas con la argentina y por políticas establecidas por parte de otros países contrarias al reconocimiento de soberanías en todo el continente.

Está esa cosa estúpida de que la resolución 1514 da la razón a Argentina (determinación sí, pero en caso de que se afecte la integridad territorial no). Lo que está es la base, previa, de discusión, es precisamente que la posición británica es: no afectamos la integridad, el hecho de haber incluido a las islas en la lista de descolonización no cambia las cosas, las islas son británicas o no, pero si los isleños lo autorizan las cederemos a Argentina. Todo esto antes de 1982 era así. Gran Bretaña no estipulaba un derecho de autodeterminación.

El Foreing Office y probablemente importantes sectores del establishment político adoptaron en esa época una posición flexible, trataron de mantener grados de libertad y ver si era conveniente y posible ceder las islas. Toda esa etapa inclusive después del grave tropezón de 1966 (lease back; los isleños se sintieron engatusados por el Foreing Office y no les costó nada hacerse oír en Londres) estuvo signada por esa flexibilidad.

La diplomacia británica quiso cederlas y en los 60 la opinión británica y los isleños lo impidieron. Lo de la autodeterminación viene después de la guerra. De todos modos más peso tiene mi argumento político, de que, en la escena internacional, no sólo en el caso Malvinas en particular, la corriente jurídico-política del territorio dio paso en las últimas décadas a una más clara relevancia de la autodeterminación.

Del mismo modo en que una consecuencia de la guerra fue una postura muchísimo más rígida de los isleños, la posición británica cambió. Hasta 1982 era titubeante (por diferentes razones); tras la guerra se endureció rápidamente. La disposición a buscar escenario de composición que implicara presionar a los isleños, o imaginar alguna concesión real para la posición argentina, se redujo prácticamente a cero.

Veteranos

Me gustaría discutir ahora qué acontece con un sector clave; su surgimiento es, obviamente, una consecuencia inevitable de la guerra de 1982: los veteranos. Empiezo destacando dos aspectos que marcaron el desarrollo posterior de lo que, con el paso del tiempo, se convertiría en un actor colectivo. Primero, el hecho de que la inmediata posguerra se solapó en un 100% con la transición a la democracia. Lo que equivale a decir, casi casi, que no digerimos la guerra con la dictadura o los militares delante nuestro. Fue la democracia la que la tuvo que procesar. Lo hicimos con los políticos, delante nuestro teníamos a los políticos democráticos, a los políticos que votaríamos y que nos gobernarían. ¿A quién le íbamos a pedir cuentas? Por supuesto estábamos pidiendo cuentas, pero por algo más monstruoso aún y en lo que los civiles no nos habíamos comprometido tan masiva, incondicional y alegremente como en la ocupación de Malvinas. Y, observemos una diferencia notable.

El Informe Rattenbach. El Informe Rattenbach es de 1983 y es durísimo. O sea, a diferencia del terrorismo de estado, en lo que se refiere a la guerra de Malvinas los militares se juzgan a sí mismos, no le sacan el cuerpo al sendero legal estipulado. Yo no recuerdo qué estaba haciendo el día en que los soldados, los ex combatientes, regresaron al continente. No fue posible descargar sobre la dictadura la catarsis y la responsabilización, pero de hecho esta no recayó en nadie. Las conexiones que se podrían haber hecho – básicamente que por lo menos el envío de jóvenes conscriptos por parte de un gobierno despótico había sido una nueva violación masiva a los derechos humanos – no se hicieron. El Informe Rattenbach se filtró (a fines de 1983) a la prensa, pero sólo años después (en los 90) se desclasificó oficialmente; los cargos que se hicieron en el mismo, se centraron básicamente en “graves fallas en el proceso de decisión” (político-militar), no en el empleo masivo de civiles en acciones de guerra iniciadas por el gobierno argentino.

De modo tal que la guerra de Malvinas fue solo colateralmente una cuestión política de primer orden durante la transición. Y esto era más que comprensible: el dirigente que tenía menos tejado de vidrio que todos los otros, Alfonsín, no tenía ningún interés en crearse problemas con cientos de miles de civiles que habían respaldado la guerra con el mayor entusiasmo. La democracia hizo las cosas con sus propios recursos, y no tenía muchos. Y estaba clarísimo que la sociedad civil estuvo ocupada en otras cosas, no se dispuso a examinar sus responsabilidades – en el escenario de posguerras, por esto no habría que asombrarse, es de lo más común, basta recordar Alemania en 1945-.

En este marco, el lugar de los jóvenes veteranos era complicado y confuso. No sabían del todo bien en qué los habían metido, qué había pasado, y no tenían una explicación satisfactoria al respecto. Pero la segunda cuestión, complementaria con la primera, es quizás más importante. Los conscriptos eran clases 62 y 63, tenían entre 18 y 20 años. Los sobrevivientes (una gran mayoría) habían sufrido entre abril y junio de 1982 una mutación que había cambiado sus vidas para siempre. Literalmente. Pero de inmediato, tenían 20 años y llovieron sobre ellos las interpelaciones. Muchísimos de ellos no tenían elementos para dar cuenta de lo que habían vivido, no tenían cómo hacerlo, o absolutamente no deseaban hacerlo. Sucede también en todas las guerras, pero no es casualidad que entre ellos hayan tenido lugar varios centenares de suicidios. Y como no pudieron ser ellos quienes elaboraron sus propias experiencias, esa elaboración la hicieron otros por ellos. Se las hicieron. Las figuras de chicos, sobrevivientes, pichiciegos, víctimas, y un poco más tarde la de héroes fueron plasmadas en obras de mayor o menor talento. Pero de ninguna de ellas, o de todas, podríamos decir que es la imagen genuina de ellos sobre ellos mismos, porque tal cosa no existe.

Solo bastante después, y en parte porque se fueron reconociendo unos a otros, fueron surgiendo imágenes o interpelaciones identitarias más arraigadas en sus propias percepciones y que ofrecían espejos más dignos de y más merecidos por ellos mismos. Muy comprensibles: la gesta y la heroicidad. ¿Qué iban a elegir? ¿Ser víctimas o héroes? Aunque ellos no necesariamente se definen a sí mismo como héroes, sí se inscriben en el relato de la gesta. Y tiene todo el sentido. Sería imposible no comprender esto. Los “chicos”, las “víctimas”, fueron creciendo, ya no tan solos, unos con otros, y expuestos a las interpelaciones disponibles. ¿Es sorprendente que escogieran la gesta y lo heroico para construir sus identidades? ¿Es sorprendente que eso se articulara plenamente con la causa Malvinas? ¿O que ellos se constituyeran en el eslabón que vinculara la causa y la guerra historiada como gesta?

Este, el de los veteranos, es un lazo muy sólido, que ha construido una historia y una estética. Y esa estética no es pura exterioridad, pura expresividad; hay también una interioridad profunda. Y que debe ser tratada con el mayor de los respetos y del aprecio; y también con la franqueza para decir lo que pensamos, aunque discreparemos necesariamente. Y ciertamente en la cuestión Malvinas los veteranos se han convertido – lo quieran o no – en un poder de veto. No será fácil desconocerlos a la hora de tomar fuertes decisiones políticas. Y además, han contribuido decisivamente a la fusión histórica entre la causa Malvinas y la guerra de Malvinas – Malvinas es metonímico de guerra de las Malvinas pero también es, y principalmente, sinécdoque de la causa y de la cuestión – ya que la guerra nos ha dejado un legado, un pasado que se impone sobre nuestro presente y nuestro futuro, inescapable.

El lector puede considerar ese legado ambivalente, positivamente ambivalente: la Constitución de 1994 pesa en el mandato de la Cláusula Transitoria (que sin la guerra de 1982 no se podría entender), sobre nuestro cerebro, pero tiene su lado bueno: nos obliga a valernos exclusivamente de medios pacíficos. Pero su ambivalencia no nos ahorra esa imposición: es la del sentido de nuestros muertos y de sus muertes. El más puro romanticismo patriótico del siglo XIX en su versión del siglo XXI. La tierra y la sangre se han mezclado esta vez con aviones supersónicos y submarinos nucleares.

Y no se puede negar que los veteranos sean eficaces. La memorización de las Malvinas ha llegado al fútbol y los veteranos han sido el vehículo principal, como se puede percibir en letras futboleras, en películas, canciones, murales, nombres de clubes recientemente fundados. Es lo más lógico del mundo.

* Politólogo, Club Político Argentino.