Boca quiere seguir reforzándose y le apuntó a una figura del fútbol argentino

Gago se comunicó con el jugador y le manifestó sus deseos de tenerlo en la pretemporada.

Tras el reciente fichaje de Carlos Palacios, Boca Juniors busca volver a la primera plana del mercado de pases, especialmente después de que River Plate cerrara contrataciones importantes como Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta en un corto período.

En este contexto, el entrenador Fernando Gago puso su mirada en Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes de La Plata, para reforzar el mediocampo Xeneize.

El llamado de Gago y las dificultades del traspaso

La comunicación entre Gago y Ascacibar se produjo semanas atrás. El técnico expresó su intención de contar con el "Ruso" al inicio de la pretemporada, aunque los trabajos ya comenzaron en Ezeiza este fin de semana sin novedades concretas. Ascacibar encabeza la lista de prioridades para ocupar un mediocampo que perdió a Guillermo Fernández, quien se fue libre a Fortaleza, y que aún no encuentra estabilidad con Ignacio Miramón ni Tomás Belmonte.

Sin embargo, el Consejo de Fútbol de Boca aún no contactó formalmente a la dirigencia de Estudiantes. Internamente, consideran "complicado" alcanzar un acuerdo por varios motivos. Ascacibar tiene contrato con el Pincha hasta diciembre de 2026 y no busca forzar una salida conflictiva; incluso, ha pautado una reunión para negociar una mejora salarial. Además, Estudiantes no aceptaría menos de 6 millones de dólares, una cifra elevada que generó preocupación en La Bombonera.

Relaciones tensas por el caso Medina

El ambiente entre ambos clubes ya venía enrarecido tras las irregularidades en el pago de la cláusula de rescisión de Cristian Medina. Los 15 millones de dólares se transfirieron desde la cuenta del empresario Foster Gillet, un procedimiento prohibido por FIFA. Aunque Boca logró evitar sanciones severas gracias a que rechazó el pago, la polémica dejó secuelas, particularmente por la falta de comunicación sobre el destino de Medina como refuerzo para un competidor local.

Ascacibar, un pilar en Estudiantes

Santiago Ascacibar es clave en el esquema de Eduardo Domínguez y un líder indiscutido en el vestuario, más aún tras la salida de Enzo Pérez a River. En la última temporada, disputó 46 partidos, anotó seis goles y fue fundamental en la obtención de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones, ambos ganados frente a Vélez.

Estudiantes hará todo lo posible para retener al "Ruso", considerado una pieza inamovible en el equipo. Por ahora, el llamado de Gago parece insuficiente para destrabar una negociación que enfrenta varios obstáculos. ¿Logrará Boca sumar al mediocampista a sus filas? El tiempo dirá si el Consejo de Fútbol puede cerrar esta operación complicada.