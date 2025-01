El duro mensaje de L-Gante después de que Wanda Nara confirmó su separación: “Esta novela ya fue”

El cantante, unos minutos después de que la conductora compartió la noticia, hizo su propio descargo

Hoy 19:01

Unos minutos antes de las cinco de la tarde del domingo, Wanda Nara reapareció en sus redes sociales para contar que habían puesto punto final a su relación amorosa con L-Gante. Luego de la conductora, él hizo lo propio y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram confirmando la separación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, escribió el cantante junto a un emoji de unas manos haciendo el gesto de un corazón. “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”, aseveró el cumbiero junto a una foto frente a frente con la animadora.

El duro mensaje de Elián Valenzuela, el verdadero nombre del artista, fue acompañado por una de las tantas postales que la pareja se tomó en Francia, más precisamente en el DisneyLand de París.

El posteo fue acompañado por un fragmento de su canción “Vivimos como capos”. “Porque pa’l que no' dijo que no/ Que vea que lo logramos (eh)/ Y para el que se viró/ Que no crea que olvidamos”, canta en un tema en el que está acompañado por otros artistas urbanos como Ele A el Dominio y Julianno Sosa.

La decisión de comunicar su ruptura llegó luego de varios días en los que circulaban las versiones de que su vínculo que estaba terminado. “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia”, puso la conductora de Love is blind.