Power Walking: cómo fortalecer el cuerpo y mantener un peso saludable

A veces no hace falta correr. Con solo acelerar la marcha de los paseos se puede mejorar la resistencia cardiovascular. ¿De qué se trata esta actividad?

Hoy 07:58

Caminar es un ejercicio asociado a un sinfín de beneficios para la salud, sobre todo cuando se practica a buen ritmo. Aunque no tanto como para convertir la caminata en una carrera que puede acabar dañando los tendones, músculos y articulaciones. A veces basta con acelerar el paso y marchar a una velocidad de entre 6,5 y nueve kilómetros por hora. Así es como se hace en el Power Walking, la tendencia en entrenamiento que, dada la infinidad de efectos positivos que aporta al organismo, arrasa en internet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Caminar es una forma simple y natural de moverse, pero con la técnica adecuada puedes convertir cualquier paseo en un Power Walking. Un ejercicio de bajo impacto para mejorar tu resistencia cardiovascular y fortalecer todo tu cuerpo”, señala la entrenadora Swetha Devaraj.

Uno de los beneficios es que protege el corazón y los huesos. Caminar es muy bueno para la salud cardiovascular, y el beneficio es mayor, según demostró la Universidad de Boston, cuanto más rápida sea la marcha, todo ello sin poner en riesgo las articulaciones. De hecho, el Power Walking reduce el dolor articular e, incluso y como revela la Universidad Normal de Changchun, previene la pérdida de masa ósea, por lo que resulta muy útil para prevenir la osteoporosis.

Los otros beneficios de estas caminatas

Bajar rápidamente de peso. Como señala Swetha Devaraj, entre otros beneficios adicionales, el Power Walking favorece la tonificación de los músculos y el aumento de la fuerza muscular, llegando además a quemar la misma cantidad de calorías que se consumen en el jogging. Concretamente, se estima que una persona que pesa en torno a 55 kilos quema unas 120 calorías cuando camina durante 30 minutos a una velocidad de unos 5,5 kilómetros a la hora. Lo que está realmente bien para mantener un peso saludable. Pero es aún mejor cuando se acelera el paso, llegándose a reducir 180 calorías durante la misma marcha pero a una velocidad de poco más de siete kilómetros por hora.

Son muy buenas para el cerebro. Estas caminatas enérgicas también son buenas para el cerebro, potenciando, como muestra la Universidad de Exeter, funciones cognitivas tan importantes como la memoria y la capacidad de toma de decisiones. E igualmente, mejoran el estado de ánimo del marchador y su salud mental en general, según ha observado el Hospital Universitario Chung Shan de Taiwán.

Cómo hacer Power Walking

No se trata únicamente de caminar a paso rápido, ya que, para hacerlo bien y disfrutar de todos sus beneficios, el Power Walking requiere de una técnica parecida a la de la marcha atlética, aunque muchísimo más sencilla y así se puede practicar:

Mantener una postura erguida durante toda la caminata con la espalda recta y la cabeza y el cuello alineados con la columna. Un truco es mantener la vista en la cercana lejanía, a unos 10 o 20 pasos por delante, lo que evitará que bajemos la cabeza y aumentemos la tensión en cuello y hombros.

Da un primer paso. Nunca apoyando toda la planta del pie de golpe y evitando las zancadas largas. Apoyar el pie siempre sobre el talón y dejar que caiga progresivamente hasta que se posen los dedos, en los que recaerá el peso del cuerpo cuando la pierna se impulse para dar el siguiente paso y se vuelva a apoyar sobre el talón.

Acompañar el paso con el balanceo natural de los brazos, que deberán estar flexionados en los codos formando un ángulo de 90 grados. Con este balanceo no solo se estabiliza el cuerpo y se impulsa la marcha para que sea más vigorosa, sino que también se ejercitan los músculos del pecho y de la espalda y de los propios brazos.

Acelerar el paso. Elaine Allen-Landy, entrenadora personal y autora del libro The Ageless Athlete. How To Stay Fit & Healthy At Any Age, dijo que el Power Walking es más que un simple paseo por el parque. Es una forma de marcha rápida que combina la intensidad del running con los beneficios de bajo impacto de caminar.