Video: despidieron a dos guardavidas que se agarraron a trompadas con un turista en una playa de Chubut

El gobernador provincial, Ignacio Torres, advirtió que los guardavidas deberán “responder ante la Justicia” por haberse peleado con un hombre que intentaba entrar a una zona exclusiva para deportes acuáticos.

Hoy 17:07

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este lunes el despido de los guardavidas que se pelearon con un turista que intentaba meterse al mar en una zona prohibida de la costa de Playa Unión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A raíz de las imágenes que se conocieron ayer (domingo), donde observamos a dos guardavidas protagonizando un repudiable hecho de violencia en la costa de Playa Unión, me comuniqué con el intendente de Rawson, Damián Biss, quien me ratificó la inmediata desvinculación de estos individuos como servidores públicos, quienes además deberán responder también ante la Justicia por sus acciones”, publicó Torres en su cuenta de X.

Y agregó: “En Chubut no vamos a tolerar nunca más este tipo de comportamientos, y menos todavía por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros vecinos y la obligación de mantener siempre una conducta ejemplar ante todos los ciudadanos chubutenses”.

La noticia que se volvió viral en las últimas horas ocurrió el domingo por la tarde, en una playa ubicada en las afueras de Rawson, la capital de la provincia. Al parecer, el turista denunció que se encontraba en el mar cuando los guardavidas tocaron un silbato para indicarle que se retirara, dado que era una zona exclusiva para deportes acuáticos.

El hombre también indicó a la Policía que fue insultado y humillado frente a los demás turistas que estaban en la playa. Luego de una acalorada discusión, la situación pasó a mayores y se enfrentaron a los golpes.

“El sector de deportes náuticos tiene este tipo de complicaciones. La gente no entiende justamente que es para deportes náuticos y siempre tenemos problemas”, señaló el jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres. “El señor no quiso entender que era peligroso, se hablaron de mala manera y después llegó a algo que no deseamos, se tiraron un par de piñas”, sumó.

Torres destacó que, pese a que actuaron de manera correcta al haberle advertido sobre la peligrosidad de meterse en esa zona, van a ser sancionados por la pelea ya que “este tipo de comportamientos no representan los valores de nuestro equipo ni lo que queremos transmitir como servicio público”.

“Cuando pasan estas cosas la que tiene que actuar es la Policía, nosotros no podemos tomar ningún tipo de represalias. Si la gente no hace caso o tiene agravios hacia nosotros, hay que llamar a la policía y se acaba el problema”, agregó Torres.

“Nosotros estamos ahí con mi hermano, mi sobrino de tres años y mi tío. Los guardavidas tocaron el silbato seis veces, el señor no entendía que esa parte es muy peligrosa para ir al fondo. Tampoco tuvo respeto por la gente que estaba ahí, sobre todo por los niños y por los que solo queríamos disfrutar de la costa”, reveló una turista que presenció la secuencia.

El bañista, por su parte, fue hospitalizado por lesiones en su cara y brazos. Además, el jefe de Guardavidas reveló que se puso en contacto con la hija del bañista para pedirle disculpas por el tenso episodio.