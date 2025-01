Zendaya comprometida: el anillo que confirma los rumores

La estrella más glamorosa del momento en Hollywood tiene una relación hace años con Tom Holland y aseguran que en las últimas fiestas él le pidió casamiento.

Hoy 07:20

De acuerdo al sitio especializado en el espectáculo en EEUU TMZ, Tom Holland , quien se hizo muy famoso con la saga del Hombre Araña de los Avengers, finalmente le propuso casamiento a Zendaya, la súper estrella considerada la más glamorosa del momento. Esta pedido de casamiento fue, aseguran, de rodillas en un ambiente íntimo y romántico, sin la presencia de las familias, entre Navidad y Año Nuevo, en una de las casas de la familia de Zendaya, quien está en pareja oficialmente con Tom desde el 2021.

Las dos megaestrellas aún no empezaron a planificar la boda, según TMZ, debido a que tienen compromisos de trabajo por resolver en el futuro cercano, pero ya sería un hecho.

Las especulaciones terminaron por explotar el domingo 5 de enero por la noche, durante la entrega de la 82º edición de los Golden Globes, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Zendaya se presentó a la gala de los premios con un vestido color naranja quemado de satén, con strapless y cola, y un look que evocaba la época dorada de Hollywood. Estaba impactante y no pasó desapercibido entre sus joyas un impresionante anillo en su dedo anular junto a una innegable sonrisa.El anillo no correspondía, según se informó, a la lista que la marca Bulgari había publicado de las joyas que luciría la estrella. Poco más tarde en la rueda de prensa, todos vieron que Zendaya, aunque se cambió completamente de atuendo, tenía aún el anillo en su dedo.

Ante la pregunta de una periodista sobre si estaba comprometida, agitó su mano izquierda varias veces y sonrió.

La revista People señaló que se trata de un anillo East-West Cushion Diamond Button Back Ring de 5,02 quilates de Jessica McCormack, que aparece en la sección de compromiso de la página web de la marca de joyería, con un valor de doscientos mil dólares.

"Nuestra relación es algo que protegemos increíblemente y que queremos mantener lo más sagrado posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras", dijo Holland a The Hollywood Reporter en 2023. Luego, reveló que su relación con Zendaya es lo que considera "más sagrado" en la vida. El actor confesó hace pocos días que en un futuro cercano piensa retirarse de la actuación para dedicarse a formar una familia y todos en Hollywood atan cabos con estas declaraciones.

Es cierto que mientras Holland hace estas afirmaciones, Zendaya no podía estar más arriba en el cielo de Hollywood. En los últimos años se convirtió no solo en una actriz premiada sino también en una musa de la moda. Recientemente protagonizó la última campaña de Louis Vuitton la esperan aún compromisos para el 2025.