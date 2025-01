Esteban Bullrich respondió a la crítica del biógrafo de Javier Milei

El exsenador optó por no sumarse a los comentarios de repudio que varios usuarios hicieron contra Nicolás Márquez, quien dijo que él era no conocido por su capacidad. “No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo”, sostuvo.

Hoy 16:40

El exministro de Educación de la Ciudad y la Nación Esteban Bullrich se defendió este martes de la crítica que recibió de parte del biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, quien afirmó que el exsenador no es conocido por su capacidad, sino por su enfermedad. “No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo…”, dijo el exsenador en su cuenta de X. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Las declaraciones cruzadas comenzaron luego de que Bullrich compartiera una foto suya al momento de jurar como ministro de Mauricio Macri en 2010 en el gabinete porteño. Márquez citó esa publicación y apuntó: “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar”, sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, que padece Bullrich y que no tiene cura. Te recomendamos: Un escritor libertario descalificó a Esteban Bullrich: “Se te conoce no por tu capacidad sino por tu enfermedad” “Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias Mauricio Macri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro”, había escrito el exfuncionario durante la gestión de Macri. Inmediatamente después de su posteo, Márquez recibió mensajes de repudio entre los seguidores. Horas después, el autor de “Milei, la revolución que no vieron venir” pidió disculpas: “OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich. Dicho esto, lamento profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero por que como Católico creo en los milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM”. Tras esos comentarios, Bullrich optó por no sumarse al repudio. En cambio, aseguró que no hay que tomar una crítica de alguien que no se tomaría un consejo, y agradeció los saludos y el amor que recibió en los últimos días. La denuncia penal de Lourdes Arrieta a Nicolás Márquez

La diputada nacional Lourdes Arrieta -libertaria que armó su propio bloque- denunció penalmente a Márquez por los dichos discriminatorios contra Bullrich. En su denuncia, Arrieta expresó: “Las afirmaciones del denunciado, que minimizan la trayectoria política de Esteban Bullrich y lo reducen únicamente a su condición de salud, representan una grave afrenta a los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad, fomentando un discurso de exclusión y discriminación”. Asimismo, indicó: “Las expresiones del Sr. Márquez vulneran claramente lo dispuesto en la Ley N° 23.592, que prohíbe actos discriminatorios basados en la condición de salud u otros factores personales”. Y añadió: Además, estas declaraciones atentan contra lo establecido en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por la Ley N° 26.378), que exige respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”. Y concluyó: “Nuestra postura sobre temas de discriminación es radical, tenemos valores cristianos en los que cada persona suma a la sociedad. Las redes sociales son depósitos de malas intenciones. El Dr. Esteban Bullrich ha hecho cosas positivas y otros logros le quedaron por delante, pero eso no le da derecho a una persona de poca monta como Nicolás Márquez a decir que lo conocen solo por su enfermedad”. Cuál es la enfermedad que padece Esteban Bullrich

Bullrich anunció en abril de 2021 que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Dos años después, la fundación que creó el exministro recaudó 25 millones de pesos para la construcción de un centro especializado de asistencia, el primero de su tipo en Sudamérica. Se trata de una enfermedad poco frecuente de tipo neurodegenerativa, que ataca a las neuronas motoras y afecta el habla, la deglución, respiración y el caminar. En general, se da en jóvenes y adultos, y por el momento, no existe una cura.

TEMAS Esteban Bullrich