Muertes de bebés en Córdoba: la exdirectora del Neonatal se quebró al hablar ante el tribunal

En la segunda jornada del juicio por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho, además de declarar por primera vez la imputada por ser la supuesta autora material de los hechos, la enfermera Brenda Agüero, también lo hacen los otros diez acusados por delitos como encubrimiento, falsedad ideológica y falsificación de documento público. Son exfuncionarios ‐–como el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís– y profesionales.

Cardozo fue el quinto imputado en declarar. Se limitó a hablar de “cuestiones personales” no de detalles de la causa, una decisión transversal a todos los acusados. Señaló que volvió a trabajar como médico después de haber dejado su cargo de ministro. “Me estoy reinsertando”, dijo.

El exfuncionario precisó que, en 2021, después “del brote más grande de Covid, adquirí Covid, hice una neumonía, me internaron en el hospital Rawson y se descubrió un nódulo con características no demasiado buenas”. Fue operado en septiembre, perdió parte del pulmón y en diciembre de 2023 tuvo una “recaída” con un nódulo debajo de la tráquea. Ha hecho quimioterapia y radioterapia. Todos los detalles los dio en su declaración ante la consulta del tribunal.

Con barbijo permanentemente, admitió que someterse al proceso “impacta en el sistema inmunológico” por los momentos “de estrés y tensión” que atraviesa.

Asís, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de “omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público”. Habló ante los jueces de la Cámara Séptima del Crimen y los jurados populares aunque también solo respondió preguntas personales. Sus abogados indicaron que más adelante sí ampliará la declaración.

“Volvería a hacer lo que hice a pesar de todo lo que hoy me está pasando”, afirmó en un tramo de su presentación en la que relató cómo fue su gestión durante la pandemia de Covid-19 en materia de cuidado del personal y de los pacientes. En varias oportunidades se quebró e incluso pidió “disculpas” y afirmó que no quiere presentarse como “una víctima”.

“Nunca en mi vida pensé en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida” señaló y lloró. Le acercaron agua e interrumpió su declaración por unos minutos. La médica es diabética, insulinodependiente. “Me duele decirlo, nunca en mi vida pensé pasar esto, cuando me fueron a detener a mi casa, ir en una camioneta grande, sola, atrás, para sacarme una foto de frente y perfil y que me saquen fotos esposada, los policías. Cómo se siente una persona en esa situación, al final de la vida”, añadió.

Asís hacia el final de su declaración subrayó: “Yo no subí escalones pisando cabezas, y tener que vivir esto. Qué necesidad tenía de hacer lo que se me acusa. Yo soy como un cristal roto en mil pedazos. Disculpas, no pensaba quebrarme. He sido muy dura en vida, salí de muchas adversidades, era el puntal, pero ahora dejé de serlo”.

La médica está detenida desde febrero de 2023. Había sido apartada de su cargo en agosto de 2022 cuando trascendió públicamente la muerte de los bebés. Entre los motivos para ordenar la detención se incluyeron que en los primeros allanamientos, afirmó que no tenía su teléfono celular porque era una línea corporativa y lo había devuelto al Ministerio de Salud. Desde esa cartera indicaron que no lo habían recibido. Apareció después en otra requisa. Los peritajes revelaron que el equipo tenía un doble reseteo, por lo que no se pudo recuperar información.

También se reveló que Asís mantuvo un diálogo con el entonces ministro Cardozo sobre cómo acudir a la Justicia. “Yo no tengo nada que esconder”, dijo ella en esa circunstancia. El otro elemento que se valoró en la investigación es que no denunció ante la Justicia las muertes.

Gustavo Nievas, defensor de la enfermera, pidió la palabra para pedir a la Cámara que tuviera en consideración las condiciones de detención de Asís. Para la fiscalía se trató de “una intromisión” por la que podría actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados ya que la médica tiene su defensor. Además, indicó que esas condiciones son “auditadas de manera permanente”.

