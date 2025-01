Jimena Barón mostró el sorpresivo cambio que vive durante el embarazo

Jimena Barón compartió con sus seguidores un video y les mostró el sorpresivo cambio que transita durante el embarazo.

Hoy 07:34

Jimena Barón suele ser muy activa en sus redes sociales y, desde que anunció su embarazo, comparte las distintas etapas que transita y los cambios que está viviendo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante contó que su ropa comenzó a incomodarla: “Se me está complicando con el tema de la ropa, en mis pantalones hago un bollo con el elástico ahí abajo, pasa que el pibe a esta altura del embarazo está acá abajo”.

Y agregó con humor: “Me molesta todo, hasta la bombacha me molesta a la noche. Voy a caer en las compras de ropa maternal”.

En otro video, La Cobra enfocó en una de sus piernas y reveló: “A mí se me hace como una capa de molleja en el cuerpo. No me quejo, me siento bárbara, me veo bien, pero hay como una textura medio mollejona”.

“En mi mente digo que el cuerpo acumula la grasa para el bebito, para la teta y con eso me conformo, pero hay ya unas mollejas, como una cosa medio irregular”, aseguró.