Intentó alquilar un departamento por Facebook y lo estafaron en casi $400 mil

La víctima -un empleado público de Loreto- buscaba alquiler para sus hijos en Tucumán y se contactó con el acusado a través de la red social.

Hoy 07:55

Lamentablemente las estafas virtuales acrecientan a pasos asombrosos. Cada día la Justicia santiagueña interviene en este tipo de delito que consta en "sacar dinero" a sus víctimas, muchas de ellas a través de transferencias bancarias.

En esta oportunidad, la nueva víctima fue Jorge, un empleado público de Loreto, que se topó con un delincuente que valiéndose de su necesidad le sacó mediante engaños casi medio millón de pesos.

Jorge contó que tiene dos hijos adolescentes los cuales estudiarán en la provincia de Tucumán por ello, él comenzó a buscar alquileres de departamentos para que éstos residieran en la vecina provincia.

"Comencé a buscar por las redes y encontré un grupo en Facebook llamado 'Alquileres por Dueños Propios' y ahí me pongo en contacto con Daniel Domínguez", sostuvo Jorge quien remarcó que la comunicación en principio fue a través de redes, luego por llamada.

"Después de acordar el lugar que yo necesitaba, por WhatsApp, me pasó fotos del lugar y para comenzar con el trámite me pidió un garante en Tucumán. Como yo no tenía garante allí, me pidió que le transfiera $50.000 como seguro por el departamento", expresó.

Jorge sostuvo que realizó dicha operación a una cuenta a nombre de otra persona. "Supuestamente era su contador. Luego me llama y me dice que desde AFIP le pide $100.000 para que pueda imprimir contrato y enviárselo. Ahí me manda un documento en PDF donde figura el contrato entonces le transfiero ese monto".

La víctima ya sospechando que podría tratarse de una estafa, le expresó sus dudas a Domínguez: "Espero que no me saques más plata. Le dije que lo demás lo hacíamos ahí que yo prefería viajar y hablar personalmente y él me dice que me quede tranquilo que todo iba a estar bien".

Horas más tarde, Domínguez apareció de nuevo: "Me dice otro verso, aprovechando que yo estaba con una urgencia y me pide $60.000 más, luego otros $90.000. Yo transfería todo porque estaba apurado con otra cosa".

Al día siguiente, Jorge se comunica con Domínguez y éste le dice que para finalizar el contrato debía pagarle $50.000. "Ahí ya me di cuenta que era todo una estafa. Le dije que no tenía más plata y que me regrese todo lo que le había pagado, que yo iría personalmente a Tucumán y allí haríamos todos los trámites".

Ante la postura del loretano, el supuesto dueño del alquiler le responde que accedería, pero que debía pasarle su número de cuenta bancaria para vincularla a la del contador y regresarle toda la plata.

"Él quería vincular mi home banking con su cuenta. Me negué a pasárselo y le di mi cuenta de Mercado Pago. Luego me dice que yo debía tener $100.000 en la cuenta para que impacte el dinero que él me devolvía" manifestó.

"Allí le cuestioné: ¿Cómo yo te puedo enviar a vos la plata, vos la recibes normal y ahora yo tengo que tener fondos para que vos me mandes la plata? En ese momento estaba con mi hija y bueno accedemos a lo que nos pide. Al día siguiente me llama y me dice que no se pudo hacer la operación", sostuvo Jorge.

Cuando finalmente accedió a vincular su cuenta con la del acusado, le "desaparecen" los $100.000 que había dejado en Mercado Pago y tampoco recibe la devolución, contó: "Él (Domínguez) me envía un comprobante donde sale el monto de la supuesta operación, pero al corroborar con otro comprobante nos damos cuenta que era trucha".

Ante esta situación, la víctima se presentó en la Comisaría 27 de Loreto y realizó la denuncia penal en contra de Domínguez y también en contra de la mencionada billetera virtual, ya que él había informado sobre la operación que iban a hacer y ellos la autorizaron, contó.

La Unidad Fiscal ordenó que Delitos Económicos investigue el hecho con las pruebas aportadas por la víctima.