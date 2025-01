Tamara Báez fulminó a Wanda Nara tras el blanqueo de Mauro Icardi y la China Suárez: “El Karma dice...”

La ex de L-Gante parece haber esperado este momento para cruzar a la conductora con un mensaje revanchista.

Hoy 08:48

A través de sus redes sociales, Tamara Báez aprovechó el momento caliente en el que Mauro Icardi blanqueó el romance con la China Suárez para pegarle a Wanda Nara en un duro mensaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin nombrarla, la ex de L-Gante compartió una reflexión que habla sobre el daño que algunas personas le hacen a otras y cómo, en ese caso, esa situación puede volverse en contra.

Te recomendamos: Mauro Icardi blanqueó su romance con la China Suárez y le tiró con todo a Wanda Nara: “El amor vence al odio”

“Karma: a los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como sin nada, recuerden, la vida es un círculo. Todo vuelve y te pega donde más te duele”, la frase que eligió para tirarle un dardo vengativo a la mediática.

Sobre el posteo, además, Tamara también aprovechó para decir dos palabras con las que dejó clara su intención de que se entienda su idea. “Tomen nota”, expresó, de manera revanchista.

La influencer cada vez que pudo cuestionó las acciones de Wanda Nara en las redes. La última vez que había mostrado su bronca contra la empresaria fue cuando confirmó que se había separado de L-Gante.

En ese momento, la instagrammer le dio “me gusta” al último posteo que la China Suárez había hecho en Instagram. Con ese terrible gesto, dejó en evidencia su postura ante la relación que tenía su ex con la animadora.

El like de Tamara fue en la publicación donde la ex Casi Ángeles se había mostrado posando en el pasto de la casa que compró Mauro Icardi. Esta actitud de la ex de L-Gante llamó la atención de los usuarios, quienes aseguraron que la joven apoya el vínculo entre la actriz y el futbolista.