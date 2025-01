Gmail: cómo liberar espacio sin perder la información importante

Optimizar el almacenamiento identificando y eliminando elementos innecesarios es fundamental para prevenir bloqueos en aplicaciones esenciales como Gmail y Drive.

Hoy 08:54

Superar el límite de almacenamiento en una Cuenta de Google puede generar múltiples inconvenientes, desde la imposibilidad de enviar correos electrónicos hasta la pérdida de acceso a funciones clave en aplicaciones como Google Drive y Google Fotos.

De acuerdo con Google, cada cuenta gratuita incluye 15 GB de almacenamiento compartido entre estos servicios, y cuando se excede esta cuota, las consecuencias pueden ser significativas. A continuación, te explicamos cómo gestionar y liberar espacio de manera eficiente en cada una de estas plataformas.

Cómo identificar y eliminar correos innecesarios

Gmail, uno de los servicios más utilizados de Google, puede consumir una gran parte del almacenamiento disponible debido a correos antiguos, archivos adjuntos pesados y mensajes no deseados.

Según detallaron desde la gigantesca empresa tecnológica, una de las formas más efectivas de liberar espacio es utilizar las herramientas de búsqueda avanzada para localizar correos que ocupen más espacio o que ya no sean relevantes.

Por ejemplo, puedes buscar mensajes con un tamaño superior a 15 MB o aquellos recibidos hace más de tres años.

Para eliminar estos correos, selecciona los mensajes identificados, haz clic en “Eliminar” y luego vacía la carpeta de papelera. Es importante tener en cuenta que, una vez eliminados de forma permanente, estos correos no podrán recuperarse.

Google ha resaltado que, si se eliminan grandes volúmenes de correos, el espacio liberado puede tardar un poco en reflejarse.

Además, se recomienda revisar newsletters, correos de grupos o mensajes promocionales que provengan de un mismo remitente o tengan un asunto estándar. Estos suelen acumularse rápidamente y ocupar espacio innecesario.

En el caso de Google Drive, los archivos grandes, como videos, presentaciones o grabaciones de audio, suelen ser los principales responsables del consumo de almacenamiento. Según publicó Google, puedes acceder a una lista de tus archivos ordenados por tamaño en la página drive.google.com/drive/quota. Desde allí, es posible identificar los documentos que ya no necesitas y moverlos a la papelera.

Una vez en la papelera, los archivos deben eliminarse de forma permanente para liberar espacio. Al igual que en Gmail, este proceso es irreversible. Una recomendación es buscar carpetas antiguas, borradores o copias de documentos que ya no sean útiles, ya que estos pueden ocupar espacio de manera innecesaria.

Qué otros archivos puedo liberar

Los videos suelen ser los elementos que más espacio consumen en Google Fotos. Según informó Google, puedes revisar tus videos almacenados accediendo a la página photos.google.com/search/_tv_video.

Desde allí, selecciona los que ya no necesites y elimínalos. También es posible encontrar videos no compatibles con la plataforma en photos.google.com/unsupportedvideos, los cuales no aparecen en los resultados de búsqueda habituales.

Además, Google recomendó explorar las fotos más antiguas y eliminar aquellas que ya no sean relevantes. La página “Explorar” dentro de Google Fotos permite identificar rápidamente grupos de contenido, como capturas de pantalla, fotos de personas específicas o animaciones, que podrían ser eliminados para liberar espacio.

Qué ocurre si superas la cuota de almacenamiento

Cuando se excede el límite de almacenamiento, las restricciones pueden afectar significativamente el uso de los servicios de Google. Según detalló la gigantesca empresa, no podrás subir nuevos archivos a Drive, realizar copias de seguridad de fotos o videos en Google Fotos, ni enviar o recibir correos electrónicos en Gmail.

Además, las aplicaciones de creación colaborativa, como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, también se verán afectadas, ya que no será posible crear nuevos archivos ni editar los existentes.

Si la cuota se supera durante más de dos años, Google advirtió que podría eliminar todo el contenido almacenado en Gmail, Google Drive y Google Fotos. Antes de proceder con esta acción, la compañía notificará al usuario con al menos tres meses de antelación, ofreciendo la posibilidad de liberar espacio o adquirir más almacenamiento.

Qué puedo hacer para obtener más almacenamiento

Para aquellos que necesiten más espacio, Google ofrece la opción de adquirir una membresía de Google One, que permite ampliar la capacidad de almacenamiento.

Sin embargo, en el caso de cuentas de trabajo o educativas, el límite de almacenamiento está determinado por el administrador de la cuenta, y no es posible comprar espacio adicional directamente. En estos casos, se debe solicitar al administrador que actualice la licencia o aumente el límite.