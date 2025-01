El mensaje de María Corina Machado tras el secuestro: “El bravo pueblo demostró cómo se vence al miedo”

La líder opositora fue detenida por el chavismo y la liberaron después de una hora y media en medio de las protestas por la asunción de Nicolás Maduro.

Hoy 22:13

Después de haber sido detenida durante una hora y media, María Corina Machado envió un mensaje para llevar tranquilidad: “Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes HASTA EL FINAL”, escribió en una publicación de X.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este jueves por la tarde, la líder antichavista fue interceptada de forma violenta tras participar en la protesta opositora convocada a un día de la prevista jura de Nicolás Maduro. Más tarde, se anunció que la liberaron después de forzarla a grabar varios videos, según informó la cuenta del Comando Venezuela en la misma red social.

“Venezolanos. Hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se vence al miedo. Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana”, expresó Machado al inicio del posteo. Asimismo, se refirió al momento de su detención durante la movilización en Caracas: “Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron”.