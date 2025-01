La directora de La sustancia habló de una posible secuela

Tras su exitoso paso por los cines y el streaming, muchos se preguntan si La sustancia podría tener una segunda parte.

A meses de su estreno, La sustancia sigue dando que hablar. Tras ganar un Globo de Oro de la mano de Demi Moore -su protagonista-, la cinta se prepara para el resto de la temporada de premiaciones con expectativa. El film dirigido por la francesa Coralie Fargeat aborda desde el body horror la cultura de la belleza y la juventud que acecha a las mujeres. Desde un planteo extremo, critica la violencia sobre los cuerpos femeninos y las industrias de la belleza que ofrecen soluciones cada vez más peligrosas para nuestra integridad.

¿Habrá una secuela?

Tras su exitoso paso por los cines y el streaming, muchos se preguntan si La sustancia podría tener una segunda parte. Aunque el operístico final se presenta cerrado en lo que respecta a la trama, la temática permitiría una continuación. Sobre esto habló la directora en una reciente entrevista. “Oh, no, oh, no. El objetivo de esta película es presentarle cosas nuevas al mundo. No hay secuelas, ni precuelas, ni segundas partes, ni terceras partes. Así que estaré muy feliz de traerle algo nuevo al mundo dentro de un rato”.

La película anterior de Fargeat tiene algunos tópicos en común con La sustancia, por lo que su autoría se va delineando con más fuerza. Su ópera prima, Revenge, es un film de bajo presupuesto en el que una mujer decide vengarse de unos hombres que la violaron. El body horror y el gore también están presentes en este film, así como la impronta feminista y ciertas decisiones estéticas. Sin dudas, el mundo posará los ojos en la francesa para conocer cuál será su próxima propuesta cinematográfica.