Crítica de "Better Man"

Michael Gracey dirige este biopic sobre el icónico cantante británico con un chimpancé en CGI como absoluto protagonista.

Hoy 07:58

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Solo Michael Gracey, director de la extremadamente kitsch ‘El gran showman’ (2017), podría haber colado a la industria un biopic musical como esta ‘Better Man’ que nos ocupa, un repaso a la exitosa y turbulenta juventud musical de Robbie Williams en una película tan formulaica como experimental gracias (en exclusiva) a su protagonista: un mono. El primate funciona como gancho absoluto para la atención de acólitos y neófitos del cantante que, desde su éxito con Take That hasta su puesta de largo como crooner en el Royal Albert Hall, cuenta su versión de los hechos aferrándose a la cansina ausencia del padre como pilar de todo lo que lo ha convertido en la persona que es.

Mientras vemos cómo obvia a una matriarca que parece haber soportado lo indecible, el brillo de sus escasos números musicales nos hace disfrutar con un film que necesita creer más en los éxitos de su protagonista. Por suerte para todos, no se acomoda en la nada a lo ‘Bohemian Rhapsody’ (B. Singer, 2018), pero el macaco lo habría pasado todavía mejor si se hubiese atrevido a jugar como lo hizo ‘Rocketman’ (D. Fletcher, 2019).

Para los que quieran un biopic diferente (pero tampoco mucho)