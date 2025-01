Mel Gibson planea filmar "La Resurrección de Cristo" el próximo año

El actor y director reveló que espera comenzar la producción de una secuela de La Pasión de Cristo el próximo año.

Hoy 11:40

Mel Gibson fue el invitado más reciente en el popular pódcast de Joe Rogan y, durante la extensa entrevista, el veterano actor reveló que espera comenzar la producción de una secuela de La Pasión de Cristo el próximo año.

“Espero que sea en algún momento del próximo año. Hay mucho que hacer porque es como un viaje ácido. Nunca he leído nada parecido”, comentó Gibson sobre el guion de la película, el cual explicó que fue escrito por él, su hermano y Randall Wallace (Corazón Valiente) a lo largo de siete años. Según Gibson, la película se titulará La Resurrección de Cristo.

“Mi hermano, Randall y yo nos reunimos para esto. Así que hay buenas cabezas trabajando juntas, pero también hay cosas muy locas”, añadió Gibson. “Y creo que para contar la historia adecuadamente, tienes que comenzar realmente con la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno. Tienes que ir a Sheol.”

Gibson también mencionó que planea volver a contar con Jim Caviezel en el papel de Jesús. Tal como sugiere el título de la película, la trama se centrará en la resurrección de Cristo. La Pasión de Cristo termina con la crucifixión de Jesús, y en la Biblia, Él resucita tres días después. Gibson señaló que sería necesario utilizar “algunas técnicas”, como CGI para rejuvenecer a Caviezel, ya que han pasado más de 20 años desde la primera película.

El actor y director describió el proyecto como “muy ambicioso” y dijo que la narrativa abarcará desde “la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol”.

“Se trata de encontrar la forma de hacerlo sin que sea cursi ni demasiado obvio”, explicó. “Creo que tengo ideas sobre cómo lograr eso, cómo evocar cosas y emociones en las personas con la forma en que lo representas y lo filmas. Así que he estado pensando en esto durante mucho tiempo. No será fácil, va a requerir mucha planificación y, para ser honesto, no estoy completamente seguro de que pueda lograrlo; es súper ambicioso. Pero lo intentaré, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Enfrentar el desafío.”