Enero, el mes de la transición: cómo enfrentar la vuelta a la rutina tras las Fiestas

El psicólogo Juan Pablo Barquin dio a Noticiero 7 algunas consideraciones a tener en cuenta en el mes que da inicio a nuestro año.

Hoy 13:14

El primer mes del año suele llegar con una mezcla de emociones. Tras la euforia de las celebraciones de fin de año, enero nos devuelve a la rutina, a los estudios o al trabajo, y con ello también enfrentamos los gastos acumulados durante las Fiestas.

Para muchos, este periodo representa una cuesta arriba emocional y económica, mientras que otros comienzan a planear sus vacaciones.

Consultado en torno a este tema, el psicólogo Juan Pablo Barquin explicó para Noticiero 7 los desafíos que plantea este periodo: “Enero genera una ilusión que no se sostiene. Al terminar las Fiestas comienza otro periodo, y culturalmente lo vivimos como el inicio real del año.

"En muchas familias, los chicos están todo el día en casa, lo que trae un cambio que debemos aprender a manejar. Hay realidades muy distintas: algunas familias proyectan un viaje de descanso, mientras que otras no tienen planes de salir, y la realidad económica impacta de manera diferente en cada hogar”, señaló.

Barquin también aconseja que, al ser un mes de transición, es importante planificar con mesura y realismo. “Es un buen momento para pensar y proyectar el año, pero sin frustrarse si las cosas no salen como se espera. No debemos proyectar metas que sabemos que no podremos cumplir. Está bien exigirse, pero no al extremo, porque esto genera una sensación de derrota anticipada que complica el proceso”.

Además, el especialista subrayó la importancia de aprovechar el tiempo con los hijos pequeños: “Para quienes tienen hijos en casa, este es un periodo ideal para compartir y acompañarlos. Es fundamental darse el espacio para estar con ellos”.

En este sentido, el mensaje de Barquin es claro: enero puede ser una oportunidad para reflexionar y reorganizarse, pero siempre con objetivos alcanzables que permitan encarar el año con motivación y equilibrio.