Velasco se hizo la revisión y ya se ilusiona con Boca: "Es un paso muy importante en mi carrera"

Después de una ardua negociación, el Xeneize llegó a un acuerdo con Dallas por el 100 por ciento del pase del futbolista.

Hoy 13:54

Después de una negociación que, técnicamente, duró dos mercados de pases, Boca tiene motivos para sonreír. Es que, en medio de un superviernes de refuerzos, llegó a un acuerdo con Dallas por Alan Velasco y el futbolista se sometió a los estudios médicos pertinentes para firmar su nuevo contrato con el Xeneize.

Pasada la medianoche, Boca confirmó que el acuerdo era total y que Velasco se sometería a la revisión médica este sábado, algo que finalmente sucedió en las primeras horas del día. Así, el flamante refuerzo del conjunto de Fernando Gago se realizó los estudios pertinentes en una clínica porteña, para luego seguramente viajar a Ezeiza y así tener su primer contacto con el club.

"Estoy muy contento, es un paso muy importante en mi carrera. Fueron unos días un poco que no se resolvía, pero lo importante es que estoy acá y pensar en lo positivo que se viene. Siempre hay que ilusionarse", declaró ante la prensa, tras salir de la clínica. Asimismo, reconoció que todavía no pidió ningún numero en particular, por lo que habrá que ver si se anima a pedirle la 10 a Cavani.

Al comenzar la actual ventana de traspasos, casi todos los hinchas creían que Boca haría un nuevo intento por Velasco. El futbolista fue una obsesión de Juan Román Riquelme hace seis meses, pero los ofrecimientos desde el Xeneize nunca dejaron satisfecho a Dallas. Así, tras una negociación infructuosa, el club estadounidense le renovó el contrato al ex-Independiente y todo quedó en la nada.

Sin embargo, Riquelme volvió a la carga a fines de 2024 y, diez días después del inicio de 2025, logró sellar un acuerdo por el talentoso atacante que muchos en Boca creen puede ser la solución a una falencia que ha presentado el plantel en los últimos tiempos: la necesidad de un conductor desequilibrante.

No fue fácil la segunda negociación. De hecho, dereivó en una oferta de 10 millones de dólares por la totalidad de su ficha que no sólo significó la oferta más alta de la gestión de Riquelme en Boca, sino además la segunda más cara en la historia del club, justamente detrás de aquella que volvió a depositar al Torero en el Xeneize tras su estadía en Villarreal. Como si esto fuera poco, desde el conjunto de Texas le ofrecieron la cinta de capitán y la 10 para que se quede. Pero su decisión estaba tomada: quería jugar en Boca. Incluso los intentos desde Estudiantes por seducirlo con los millones de Foster Gillett no lograron torcer su voluntad.

Dallas, de todas maneras, mantendrá un 15 por ciento de una plusvalía, detalle que demoró la cuestión pero que finalmente fue aceptado por Boca para cerrar la operación. Ahora, salvo algún imprevisto físico que surja de la revisión, Velasco se vestirá de azul y amarillo.