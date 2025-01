Fonseca se emocionó en su despedida de River: "Es pasión pura"

El ítalo-uruguayo dejó la pretemporada de San Martín de los Andes para jugar en León de México, que lo compró por un poco más millones de dólares.

Hoy 08:41

Nicolás Fonseca se despidió este sábado de sus compañeros de River Plate y emprendió su viaje rumbo a León de México, que adquirió el 60 por ciento de su pase por poco más de 2 millones de dólares.

El mediocampista ítalo-uruguayo, visiblemente emocionado, confesó que su paso por el Millonario fue "pasión pura" y admitió que vivió "un año muy intenso" en el club.

Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, Fonseca recordó los momentos vividos durante su temporada en River. "Fue muy especial. Quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que confió en mí, que me hizo cumplir el sueño de jugar en un club grande. Jugué la Copa Libertadores, gané un Superclásico y me convocaron a la selección (de Uruguay). Estoy tranquilo, feliz. He dado todo y ahora me toca dar un paso al costado", expresó el volante de 26 años.

Fonseca también destacó el título de Supercopa Argentina ganado ante Estudiantes de La Plata como el primer trofeo de su carrera, reflejando la satisfacción por haber cumplido varios de sus sueños en el club. "Siempre voy a llevar en el corazón los momentos vividos este año", dijo con emoción.

El mediocampista, hijo del exfutbolista Daniel Fonseca, llegó a River en enero de 2024 proveniente de Montevideo Wanderers. "Yo llegaba de un cuadro familiar, con 2.000 personas en el estadio. Cuando llegás a un club grande se exige. Es normal, es parte. Creo que lo pude dar vuelta en algunos momentos, pero lo que más me importaba era disfrutar, dar el máximo y retribuirle a la gente que confió en mí", recordó.

Uno de los momentos más destacados de su paso por River fue la titularidad en el histórico Superclásico ganado en La Bombonera, en un partido en el que el equipo de Marcelo Gallardo venció a Boca Juniors con suplentes. "El gol en Venezuela (ante Deportivo Táchira en la Copa Libertadores), la noche contra Colo-Colo, el Superclásico... hay muchos momentos guardados. Dejamos una marquita con la patada en el Superclásico, ja. Fue una tarde mágica", recordó Fonseca.

Aunque no volvió a jugar después de un bajo rendimiento en las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, Fonseca se mostró positivo con su relación con Gallardo. "Fue una relación muy sincera, diciéndome las cosas de frente. A veces pude tener ese espacio en el once titular. He vivido muchos lindos momentos con él", concluyó el futbolista.