Insólito caso en La Plata: hicieron obras en una casa, descubrieron oro enterrado y se lo robaron

El denunciante reveló que lo guardaba para poder comprarle un departamento a su hijo en el futuro. Estaba valuado en unos 45 mil de dólares. El hecho será investigado por la Justicia.

Hoy 08:31

Un hecho insólito tuvo lugar en la localidad rural de Arana, perteneciente al partido bonaerense de La Plata, luego de que un vecino de la zona denunciara que dos trabajadores le habrían robado un botín de oro que tenía escondido en el patio de su vivienda. “Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron”, contó.

El caso tuvo lugar en un barrio cerrado situado en las calles 635 y 131 y se sospecha que habría ocurrido hace meses. La víctima, un empleado municipal oriundo de la localidad de Pehuajó, acusó a dos hombres que habían colocado varios postes en las inmediaciones.

En lo que duraron las obras, el denunciante aseguró que los acusados habrían comenzado a trabajar en la zona en marzo de 2024 y llevaron a cabo tareas para varios de los vecinos. “Colocaban postes en la cuadra”, describió al asegurar que llegó a tener una buena relación con ellos, por lo que había decidido contratarlos para que realizaran tareas en su casa.

De acuerdo a la información publicada por el portal El Día, el hombre reveló que había enterrado en el patio trasero de su vivienda un frasco con oro a unos 10 centímetros de profundidad. “El oro estaba dentro de un frasco de vidrio, del tipo café, y se encontraba envuelto en servilleta de papel”, detalló el denunciante sobre el botín, que estaba valuado en unos 45 mil dólares aproximadamente.

De esta manera, el vecino contó que cuando realizaron obras en su casa, los trabajadores “escarbaron la tierra para colocar un poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”. Asimismo, remarcó que los hombres regresaron una última vez “para mover el poste porque no iba a tener señal”.

Luego de la última vez que los sospechosos estuvieron en su vivienda, el empleado municipal aseguró que “nunca más los volvió a ver”. Incluso, contó: “Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, por lo que decidió denunciar lo ocurrido y las autoridades investigarán que sucedió con el botín de oro.

Otro de los detalles por los que aumentaron las sospechas del denunciante respecto de los empleados habría surgido porque “ningún familiar mío, ni persona ajena sabía de la existencia de ese oro, mucho menos de que yo lo había ocultado allí”. Al mismo tiempo, confesó que “lo tenía para en un futuro comprar un departamento a mi hijo”.