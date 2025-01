Maduro, soldado de Perón, y la hipocresía K

La CIDH recuerda los al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzosas, unas 2 mil detenciones arbitrarias -incluidos chicos y adolescentes-, torturas, graves violaciones a las garantías judiciales después del día de elecciones.

Hoy 08:23

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

Setenta y cinco. Ese es el número de presos políticos en Venezuela, hasta ayer, sólo en este mes de enero. El registro lo hace, puntual, cada día, el Foro Penal, una ONG que nació “como respuesta a la represión por parte del Estado venezolano contra los ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales (...) y como un apoyo a la ciudadanía, por la ausencia de Estado de Derecho en el país desde hace más de 18 años”.

El Foro apunta otro dato que estremece: al jueves pasado, un día antes de la autoproclamación del dictador Nicolás Maduro como presidente, -después de las elecciones del 28 de julio en las que triunfó la oposición, según las actas que exhibieron sus candidatos y que reconoce la enorme mayoría de los países democráticos, contradiciendo las que en cambio nunca mostró el régimen después de haberlo prometido por meses, -Venezuela ostentaba el mayor número de presos políticos conocido al menos en este siglo: 1.697, incluidos tres adolescentes. Se desconoce el paradero de 38. El número de personas “sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad” supera los 9 mil.

La líder opositora Corina Machado denunció en X el “secuestro” de más de 30 allegados el jueves pasado mientras manifestaban pacíficamente en la marcha convocada frente a la usurpación del poder.

La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) alertó, en un duro comunicado, que Maduro no sólo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado para impedir la participación política de la oposición” sino que también “implementó una estrategia represiva para perpetuarse ilegítimamente en el poder”, afirmando que la reelección de Maduro no fue ni legítima ni democrática.

Ante la serie de atropellos que reseña en su informe, otros que pudieron verse globalmente, como la detención de Machado en medio de la marcha opositora en Caracas, y la peligrosa deriva del régimen chavista hacia una radicalización aún más extrema, cada vez más cerca de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, a partir de los anuncios de Maduro para su nuevo “período de gobierno”, es notable cómo la hipocresía del kirchnerismo queda una vez más de manifiesto.

Parece que a la CIDH sólo le otorgan validez cuando quieren ir a denunciar la pretendida “persecución” de Cristina Kirchner, que es apenas la Justicia haciendo su trabajo.

No hubo, de parte del kirchnerismo, ni una palabra de repudio para el avasallamiento que se llevó a cabo en Caracas. Como si ese silencio atronador no fuera suficiente, el ex embajador K ante la OEA, Carlos Raimundi, viajó a la parodia de asunción de Maduro, justificó el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo y dijo desconocer que en Venezuela hubiera violencia o represión policial. La ex azafata y gremialista, y ex embajadora K ante el régimen, Alicia Castro, también fue de la partida.

Las Madres de Plaza de Mayo fueron todavía más lejos: felicitaron a Maduro, -que se proclamó “soldado de Perón”-, en “su nueva etapa presidencial”, le enviaron “un fuerte abrazo militante y solidario” y lo instaron a continuar con la “Revolución Bolivariana”: según el Indice global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela se consagró como el más corrupto. Human Rights Watch señala que 19 millones de personas no pueden acceder a atención en salud y nutrición adecuada. El salario mínimo es de US$ 3. El riesgo país supera los 22 mil puntos. El régimen está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

El kirchnerismo no parece entender todavía por qué casi ocho millones de venezolanos decidieron huir del paraíso.