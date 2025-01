Patricia Bullrich criticó a un dirigente que propuso Mauricio Macri y volvió a tensar el vínculo LLA-PRO

La ministra de Seguridad salió al cruce con el ex titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, por sus duros cuestionamientos al plan económico de Luis Caputo.

Patricia Bullrich criticó a uno de los dirigentes que Mauricio Macri propuso para negociar con La Libertad Avanza para una eventual alianza y volvió a tensar el vínculo con el PRO. La ministra de Seguridad salió al cruce del ex titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, por sus duros cuestionamientos al plan económico de Luis Caputo.

Inicialmente Lacunza dijo: "Para mí, el boletín de calificaciones de este año es: un 10 en lo fiscal; un 7 en lo monetario y un 4 en lo cambiario. El promedio da 7, aprobado, pasamos de año. No repetimos, que para Argentina es mucho. En beneficio del Gobierno, recordemos que heredó una situación inicial catastrófica. Entonces no era obvio lo que sucedió".

El exfuncionario planteó en declaraciones a Clarín que el Gobierno "sobrecumplió la meta fiscal, cumplió la expectativa monetaria, que un poco depende de lo fiscal, pero no pudo levantar las restricciones cambiarias". Lacunza cuestionó: "No se cumplieron las metas de acumulación de reservas, y eso tuvo que ver con un atraso cambiario incipiente a mediados de año, ahora un poco más pronunciado".

Bullrich, que desde hace tiempo está enemistada con Macri, salió al cruce de Lacunza: "Lo importante es saber si compartimos las ideas: todo aquel que comparta las ideas sin especulaciones tiene que ser parte del futuro electoral, político y de gestión. Ahora bien, el que comparte las ideas a medias, o que comparten sólo una idea pero otra no, con ese no. Hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte".

La ministra de Seguridad planteó: "Esa lista no discute lugares, sino la política del Presidente. Macri propone a Hernán Lacunza, quien luego salió a ponerle un puntaje a la política económica del Gobierno... ¿Dice que le pone un 4 al programa económico porque no salimos del cepo? Cuando nuestro gobierno (el de Macri) terminó poniendo el cepo".

Bullrich consideró en declaraciones a LN+: "Habría que ser más razonable, si queremos hacer un frente electoral, en vez de calificar al ministro, que ha hecho algo extraordinario. En vez de poner puntajes, que se fije cómo achuran al ministro Luis Caputo...".