Cande Tinelli aclaró su postura frente al conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez: "Ni de un lado ni del otro"

Después de criticar a Mauro Icardi por cazar animales junto a su hija, la influencer explicó sus dichos para que evitar malinterpretaciones.

Hoy 09:07

En medio de la controversia generada por las imágenes de Mauro Icardi cazando animales junto a su hija, Cande Tinelli se pronunció nuevamente en sus redes sociales para aclarar su postura tras los comentarios que había realizado días atrás. En su publicación, la hija de Marcelo Tinelli dejó en claro que no desea involucrarse en conflictos ajenos ni tomar partido en debates que no considera propios. “Yo no banco a nadie en nada. No estoy ni de un lado ni del otro. No me meto en asuntos que no son míos”, afirmó categóricamente. A pesar de expresar su repudio hacia la caza de animales, indicó que no busca generar enfrentamientos. “¿Me parece un horror la caza de animales? Sí. Luego cada uno que interprete lo que quiera. No me interesa meterme con nadie ni generar quilombo”, agregó, aludiendo al impacto mediático que habían causado sus palabras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cantante también reflexionó sobre su actitud hacia los conflictos en general, señalando un cambio en su forma de afrontar este tipo de situaciones. “Ya no soy más adolescente, me dan mucha paja esas cosas. No me rompan los huevos, gracias”, concluyó de manera directa. Su mensaje busca tomar distancia de la polémica desatada tras sus críticas iniciales, que habían coincidido con las de la actriz Marcela Kloosterboer.

El origen de esta controversia se remonta a la difusión de imágenes de Mauro Icardi cazando animales en compañía de su hija. Las fotografías y videos, publicados por la cuenta de Ángel de Brito, mostraban al futbolista sosteniendo un rifle de alta gama mientras posaba con una liebre cazada, mientras su hija manipulaba el cuerpo del animal con total naturalidad. Estas imágenes no solo confirmaron la afición de Icardi por la caza, sino que también evidenciaron la inclusión de menores en una actividad que generó un intenso debate sobre los límites éticos de tales prácticas.

La difusión de este material provocó un fuerte repudio en las redes sociales, especialmente entre figuras conocidas por su defensa de los derechos de los animales. Marcela Kloosterboer y Cande Tinelli fueron dos de las voces más críticas, manifestando su rechazo ante las imágenes presentadas por el conductor de LAM. Tinelli reaccionó con un emoji que reflejaba náuseas, mientras que Kloosterboer cuestionó la coherencia de otros involucrados en el debate, incluyendo a Eugenia la China Suárez.

Te recomendamos: Marcela Kloosterboer y Cande Tinelli criticaron a Mauro Icardi y su relación con la China: "¿Es vegetariana?"

La actriz recordó las declaraciones de Eugenia en el pasado sobre su decisión de adoptar una dieta vegetariana y el amor que siente por los animales. En el marco de esta polémica, Kloosterboer expresó su incredulidad, aludiendo al vínculo entre Suárez e Icardi. “¿Y ella es vegetariana, no? Siempre muy coherente todo”, comentó de manera irónica, rememorando los dichos de Suárez acerca de su transición al veganismo y su defensa del movimiento animalista.