"Supergirl: Woman of Tomorrow" comienza su producción

Tal y como informa Screen Daily, "Supergirl: Woman of Tomorrow" ha comenzado su rodaje en el Reino Unido en los Warner Bros. Studios Leavesden. La película será dirigida por Craig Gillespie a partir de un guion de Ana Nogueira.

Hoy 06:57

Milly Alcock interpretará a la protagonista principal Kara Zor-El/Supergirl, mientras que Matthias Schoenaerts será el villano Krem y Eve Ridley será Ruthye Marye Knoll, una viajera de otro planeta que contrata a Supergirl para que la ayude en su búsqueda de venganza contra el hombre que mató a sangre fría a su padre. Además, apenas hace unos días se confirmó la presencia de Jason Momoa en el papel de Lobo.

Con un estreno previsto el 26 de junio de 2026, 'Supergirl: Woman of Tomorrow' será la segunda película del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran. La primera en llegar será 'Superman' (estreno el 11 de julio de 2025), cinta dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet como el Hombre de Acero y Rachel Brosnahan como Lois Lane.

Se espera que la tercera película del UDC sea 'Clayface', cuyo estreno llegará el 11 de septiembre de 2026. Otra película de este particular universo que ya cuenta con fecha de estreno es 'Dynamic Duo', que llegará el 30 de junio de 2028. Además, en un futuro tendremos otros proyectos como 'The Brave and the Bold', de Andy Muschietti y 'Swamp Thing', de James Mangold.

