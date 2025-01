Coldplay lanza “A Film For The Future”, la película de su álbum “Moon Music”

Coldplay anunció a través de un comunicado la salida de “A Film For The Future”, el complemento audiovisual de su último álbum Moon Music. El estreno mundial se realizará a través de YouTube el próximo 22 de enero, con una duración de 44 minutos. Además, tendrá proyecciones inmersivas en 360 en Lightroom en Londres, Manchester y Seúl.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La banda también anunció un remix de A Film for the Future. En este remix, los seguidores podrán interactuar con la película y crear sus propios remezclas únicas de las imágenes y la música. Esto se podrá ver también el 22 de enero en el sitio web de Coldplay.

Este nuevo material tiene recopilaciones de fans, y fue creado por 150 artistas audiovisuales de 45 países diferentes. A cada uno se le otorgaron algunos fragmentos de la música de Moon Music, para crear imágenes, sin reglas ni pautas y sin conocer las creaciones de los otros artistas.

El productor ejecutivo Ben Mor, que también dirigió a Coldplay y Beyoncé en el video “Hymn For The Weekend” ( 2016) contó sobre el proyecto: “Fue un gran privilegio trabajar en esta idea tan ambiciosa, con tantos creadores y cineastas increíbles. El resultado final es simplemente asombroso y no puedo esperar a que los fanáticos de Coldplay lo vean”.

Por su parte, los integrantes de Coldplay agregaron: “Estamos muy agradecidos de todos los increíbles artistas que prestaron su ingenio a esta película. Han creado algo muy hermoso y estamos extremadamente orgullosos de ello”.