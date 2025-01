M. Night Shyamalan enfrenta una demanda por plagio de 81 millones

Según lo que trascendió, el director está siendo juzgado porque habría copiado elementos clave de un film independiente.

Hoy 09:30

El reconocido director M. Night Shyamalan está siendo juzgado por una demanda de 81 millones de dólares, ya que se lo acusa de infringir derechos de autor en la creación de la serie Servant, disponible en Apple TV+. La demanda fue presentada por Francesca Gregorini, una cineasta de origen italiano, quien afirma que el show tomó elementos esenciales de su película de 2013, The Truth About Emanuel.

El juicio comenzó este martes en un tribunal federal en Riverside, California. Durante su declaración inicial, Patrick Arenz, abogado de Gregorini, presentó clips de ambos proyectos para ilustrar las similitudes.

Según la demanda, tanto la película como la serie narran la historia de una madre que sufre un delirio y cuida a un muñeco como si fuera su bebé real, mientras una niñera la acompaña en esa fantasía.

Por su parte, la defensa, liderada por Brittany Amadi, aseguró que Servant fue desarrollado mucho antes del estreno de The Truth About Emanuel y negó cualquier inspiración en la película. “La Sra. Gregorini busca un beneficio económico por un trabajo que no realizó. Los creadores de Servant no le deben nada”, afirmó Amadi.

La demanda original fue presentada en enero de 2020, poco después del estreno de Servant. Aunque inicialmente fue desestimada por un juez federal, en 2022 el Tribunal de Apelaciones reactivó el caso al determinar que existía una disputa legítima sobre si ambas obras eran “sustancialmente similares”. En noviembre pasado, la jueza Sunshine Sykes rechazó la moción de Apple para un juicio sumario, lo que llevó el caso a ser decidido por un jurado.

Shyamalan, junto con otros creadores de la serie, testificará durante el juicio. Los jurados comenzarán viendo la película de Gregorini y los primeros tres episodios de Servant para analizar las posibles coincidencias y determinar si hubo violación de derechos de autor.

Para probar la infracción de derechos de autor, el demandante debe demostrar tanto una similitud sustancial como que el acusado tuvo acceso a la obra infringida. Arenz señaló que Emanuel estaba ampliamente disponible en plataformas como iTunes y que Max Aronson, un ejecutivo de Apple TV, estaba al tanto del trabajo de Gregorini y tenía un enlace a Emanuel en su email.