En detalle: todos los beneficios de comer una banana cada mañana

Una banana diaria aporta vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para tu salud. Descubrí cómo consumirla para aprovechar al máximo sus propiedades.

La banana es la fruta más consumida en el mundo, porque es muy versátil, simple para comer y no requiere de una conservación específica. Pero además, cuenta con vitaminas y minerales que brinda muchos beneficios para la salud si la sumamos a la dieta todos los días.

"Una dieta saludable incluye consumir frutas a diario, y algunas son bajas en calorías y ricas en minerales, fibra y vitaminas", difunde MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos,

Por supuesto que sobran las formas de sumarlas a nuestra alimentación, tanto en los platos, preparadas, e incluso mezclar con otro tipo de productos en un jugo o licuado. Y a la mañana resulta ideal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue contundente sobre los beneficios de las frutas y alienta a consumir 7 u 8 porciones al día, ya que su consumo está relacionado con un menor riesgo de depresión y ansiedad, por mencionar algunos efectos.

Así una de las frutas más frecuentes en el hogar, apetecida tanto por niños como por deportistas, es la banana, con alto valor nutricional, que se ajusta a todo tipo de dietas.

De hecho, la banana y el plátano representan una importante fuente de pectina, un tipo de fibra que apoya las funciones digestivas del cuerpo.

También es ideal para el desayuno por su gran contenido en carbohidratos que el cuerpo puede absorber rápidamente para obtener energía.

"Y un índice glucémico moderado que ayuda a mantener los niveles de glucosa estables y así poder controlar los antojos de buena mañana, sobre todo de aquellos más dulces”, explica Jaume Giménez, experto de Nutritional Coaching, a Cuidate Plus.

Qué beneficios tienen comer bananas todos los días

"Una banana de tamaño mediano proporciona unas 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio", resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic.

Además especifica que representan "una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular".

Ayudan también a prevenir los calambres musculares después del ejercicio. Y proporcionan una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de magnesio.

Vale destacar que los especialistas no recomiendan su consumo a personas con problemas de insuficiencia renal, dado que podría resultar peligroso pues a su cuerpo no se le facilita deshacerse del exceso del mineral.

Para asombro de muchos, la dietista Catherine Collins, del Hospital de St George de Londres, indica en una publicación del diario BBC Mundo que una persona sana puede consumir siete bananos al día para lograr el nivel recomendado de potasio, todo en el marco de una dieta saludable y equilibrada.

De todos modos, siempre es importante consultar a un médico o nutricionista antes de tomar cualquier decisión vinculada a la alimentación, para que brinde su mirada profesional y consejo de acuerdo a cada caso.

Así, entre los principales beneficios de consumir banana, un artículo publicado en la revista Eat This Not That e numera los siguientes:

Ayuda a bajar de peso

A la mañana, antes de la actividad física, un licuado de banana ayuda a bajar de peso.

Una característica de la banana frente a otras frutas es su efecto saciante, por lo que nos ayuda a mantener alejado el apetito durante más tiempo. Por eso por la mañana es una gran opción.

Su alto contenido de fibra y proteínas mantendrán sin necesidad de buscar alimento durante horas, razón por la que la revista Healthline los incluyera en su lista de "Los 20 alimentos que más favorecen la pérdida de peso".

Reducir la presión arterial

El potasio de la banana ayuda a reducir la presión arterial y la posibilidad de padecer ateroesclerosis, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

Expertos de la American Heart Association afirman; “Los alimentos ricos en potasio son importantes para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA o hipertensión), ya que ayuda a eliminar el sodio elimina a través de la orina”.

Mejorar el tránsito intestinal

Consumir bananas ayuda a regular la flora intestinal.

Un estudio publicado en el Nutrition Bulletin encontró que la banana y el plátano posee una sustancia llamada "almidón resistente" que trabaja para aumentar la producción de los ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la salud intestinal.

De este modos, se puede incluir a esta fruta entre las más efectivas para regular la flora intestinal o microbiota.

Aumentar la energía

Los bananas ayudan a mantenerse fuerte y con mucha energía. Por eso para contrarrestar la fatiga cotidiana es recomendada para arrancar el día.

Una investigación realizada por PLOS One en atletas determinó que aquellos que se nutrían a partir de una bebida deportiva comercial y específica tenían peores resultados en las pruebas de ciclismo de larga distancia que aquellos que solo tomaron agua y una banana.

Aliada de la buena visión

La vitamina A presente en la banana ayuda a mejorar la visión nocturna. Foto: Shutterstock

Cuando uno debe asociar un alimenta con una buena visión, de inmediato piensa en la zanahoria. Sin embargo, ese beneficio no es exclusivo de esta hortaliza.

La banana o el plátano también contienen vitamina A, que ayuda a proteger los ojos y también mejorar la visión nocturna.

Revitaliza la piel

Hablar de los minerales antioxidantes de la banana es vincularlos a una piel tersa y sana durante más tiempo.

Puntualmente el manganeso es el mineral responsable de aumentar los niveles de colágeno, beneficioso para la reparación de tejidos. Frente al acné, arrugas o piel seca, comer una banana no falla.