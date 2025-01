Babygirl: queremos más sexo y erotismo en el cine

La película protagonizada por Nicole Kidman no tiene una sola escena memorable y encierra, incluso, mensajes polémicos.

Hoy 07:26

Por Graciel Baduel

Para Clarín

Si ahora mismo hubiera diez, cinco películas sobre sexo y erotismo, ¿estaríamos hablando de Babygirl? Me atrevo a decir que no, o al menos no tanto. Aclaro que la cuestión son los filmes con la calidad suficiente como para competir en festivales como Cannes. Es decir, no están incluidas pochocleras como 50 Sombras de Grey, o las mil y una pornosoft que hay en las plataformas de streaming.

No soy crítica de cine, pero como asidua espectadora de la pantalla grande, sostengo que la película protagonizada por Nicole Kidman no tiene ni una escena memorable.

Pienso en Kim Basinger bailando al son de Live your hat on en 9 semanas y media. Pienso en Portero de noche, en Último tango en París, en Obsesión, remonto décadas hasta El imperio de los sentidos… y así podría seguir tirando del hilo hasta quién sabe cuándo.

Kidman es una gran actriz, posee un cuerpo escultural a sus 57 años, peero… el abuso de las cirugías la ha condenado a esa mirada como de susto, los ojos redondos y muy abiertos, los de una liebre iluminada por la linterna. Habrá que ver que piensan los señores hetero, pero si la mirada no tiene matices resulta difícil que irradie deseo.

Es cierto que aparece casi totalmente desnuda y abundan los jadeos, pero lo único realmente disruptivo en la trayectoria de la australiana es que se la ve en una camilla con la cara iluminada, justamente inyectándose botox.

Atención que siguen los spoilers. Hay varias escenas que de tan ridículas provocan risas. Otras son directamente desagradables (no confundir con perturbadoras).Y las pocas que podrían resultar, como la de Romy (Kidman) tomándose un largo vaso de leche -que Samuel (Harris Dickinson) ha mandado a la mesa que ella comparte con gente del trabajo- se agota tan rápido como el líquido que bebe a borbotones.

El actor británico objeto de “deseo prohibido” (es el subtítulo de la peli) es bastante anodino: “agua con arroz”, como dice una de mis amigas. Maduro y un poquito panzón, me quedo toda la vida con Antonio Banderas. ¡Que interpreta al marido de Kidman, válgame Dios! Como dice otra de mis amigas, “tiene caviar en casa y sale a comer fideos con aceite”.

Algunos dirán que estoy fuera de época, pero mi hija de veintipocos coincide conmigo.

Tal vez la respuesta a la falta (para muchas) de sex appeal de Dickinson esté en el mismo título de la película. Googleando me entero de que “Babygirl” (literalmente “bebita”) se les dice ahora a aquellos hombres que no tienen miedo de manifestar su lado femenino y desafiar las normas tradicionales de género.

Por último, pero no menos importante, un mensaje polémico. Romy parece tener todo bajo control (¿que mayor metáfora que ser la CEO de su propia empresa de robótica?). Posee una carrera exitosísima, belleza, inteligencia, familia y dinero. Pero solo alcanza el clímax cuando es sometida o humillada.

No, no me gustó. Pero bienvenido sea el debate. Queremos más.