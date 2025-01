Floppy Tesouro rompió el silencio sobre los chats con Mauro Icardi: "Me pareció ordinario"

La mediática habló sobre la polémica que la involucra, luego de coincidir hace dos años en un boliche con el futbolista y su grupo de amigos.

Hoy 17:34

Durante la última semana se filtró un chat entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el que resultó salpicada Floppy Tesouro. La empresaria aseguraba que el futbolista la había engañado con la mediática, pero él lo negó con un exabrupto. “Floppy me chupa la ch... si yo salí con su grupo de amigos, no con ella”, lanzó.

Después de la viralización de esa conversación, la modelo habló esta tarde en Diario de mañana (América) y negó haber tenido un affaire con el delantero del Galatasaray de Turquía.

“Lo único que dije fue que yo no estuve con él. Fui clara y salí enseguida, porque ustedes saben que si uno deja que las cosas... pasen los días y no contestás... a veces dan ganas de no contestar, pero nada que ver”, comenzó diciendo.

Luego, recordó que primero desmintió los rumores públicamente: “Me vinieron a buscar a la puerta de mi casa y dije que no tuve nada que ver con él, porque no tuve nada que ver con él. Tenemos un grupo de amigos en común. Esa noche en Tequila estaba él en una mesa, yo en otra mesa con mis amigas... dicen ‘foto’, nos sacamos todos una foto. Él la sube, me etiqueta y yo no la reposteo por una cuestión de respeto hacia una colega con la que tengo buena onda (Wanda)”.

Acto seguido, explicó que después de negar el romance se encontró con Nara en un evento y tuvieron una charla desde “un rebuen lugar” y que ella le dijo “ya sé que no estuviste con Mauro”.

“Después de dos años que salga este chat a mí me pareció rarísimo. Caí en esta novela innecesariamente. Ver mi nombre al lado de esa guarangada me pareció ordinario. Vos podés negar a alguien desde un buen lugar”, cerró Tesouro.